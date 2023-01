Finnland: Auszeit in NATO-Gesprächen

Helsinki. Finnlands Außenminister Pekka Haavisto hält angesichts der andauernden Hängepartie eine Pause in den Gesprächen mit der Türkei über einen NATO-Beitritt Schwedens und seines Landes für angebracht. »Eine Auszeit ist erforderlich, bevor wir zu den Dreiergesprächen zurückkehren und sehen, wo wir stehen, wenn sich der Staub nach der gegenwärtigen Situation gelegt hat«, sagte der finnische Chefdiplomat am Dienstag in einem Telefoninterview der Nachrichtenagentur Reuters. Haavisto reagierte damit auf die jüngsten Spannungen im Verhältnis insbesondere zwischen Schweden und der Türkei. (Reuters/jW)