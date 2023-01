Schwarzer stirbt nach Polizeikontrolle in USA

Memphis. Erneut sorgt in den USA ein Polizeieinsatz für Entsetzen, in dessen Folge ein schwarzer Mann ums Leben gekommen ist. Der 29jährige Tyre Nichols sei mehrere Minuten lang von den Einsatzkräften zusammengeschlagen worden, sagte einer der Anwälte der Familie, Antonio Romanucci, bei einer Pressekonferenz am Montag (Ortszeit). Nichols war der Polizei zufolge Anfang Januar in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee wegen »rücksichtslosen Fahrens« angehalten worden. Den Angaben nach war es dabei zu »Konfrontationen« gekommen. Der Mann starb wenige Tage später im Krankenhaus. Nachdem die Familie des Opfers sich am Montag das Video des Polizeieinsatzes anschauen konnte, sagte Anwalt Romanucci: »Er war wehrlos. Die ganze Zeit«, und nannte das Vorgehen der Polizei rassistisch. (dpa/jW)