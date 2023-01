EU-Kommission will mehr Abschiebungen

Brüssel. Deutlich mehr Migranten ohne »Bleiberecht« sollen die EU nach dem Willen der Kommission wieder verlassen. »Diejenigen, die nicht zum Aufenthalt in der Europäischen Union berechtigt sind, müssen in ihr Herkunftsland zurückgeschickt werden«, sagte Innenkommissarin Ylva Johansson am Dienstag in Brüssel. Zusammen mit der zuständigen EU-Beauftragten Mari Juritsch legte sie eine Strategie vor, die auf mehr »Rückführungen« abzielt. Wie dabei mit Drittstaaten zusammengearbeitet werden kann, ist diesen Donnerstag auch Thema eines Treffens der Innenminister der EU-Staaten in Stockholm. (dpa/jW)