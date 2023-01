Angestellte von Berlin fordern Inflationsprämie

Berlin. Eine Delegation von Verdi-Mitgliedern hat am Montag 15.000 Unterschriften an den Finanzsenator Daniel Wesener übergeben. Darin fordern die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes eine Inflationsausgleichsprämie, die Unternehmen durch das dritte Entlastungspaket der Bundesregierung steuer- und sozialabgabenfrei an ihre Beschäftigten zahlen können. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Tarifforderung, und die Beschäftigten erwarten, dass eine solche Inflationsausgleichsprämie auch nicht mit ausstehenden Tarif- und Besoldungserhöhungen verrechnet wird, erklärte Verdi am Montag. (jW)