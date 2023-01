Apotheose des Abschieds

Gaetan Bally/KEYSTONE/dpa Dienstältester Spitzendirigent der Welt: Herbert Blomstedt

Beim Hören der Sinfonien fällt es besonders deutlich ins Ohr. Franz Schubert hat sich vorm Abfassen seiner sieben Sinfonien bis hin zu Rossini fleißig umgehört. Das Problem blieb Beethoven. In Schuberts letzter, der achten Sinfonie ist es am deutlichsten. Aber schon in der siebten – sie wurde als »Unvollendete« berühmt, obschon es ihr trotz der nur zwei von Schubert komponierten Sätze an nichts fehlt – wäre zu hören, wie Schubert sich an dem Übergroßen abarbeitete.

Es gibt im Netz eine Liveaufnahme der Sinfonie in h-Moll mit den Bamberger Symphonikern, geleitet von Herbert Blomstedt, der im Sommer 2022 sein 90. Lebensjahr vollendete. Sie besticht durch den sich schon in den Basstakten der Einleitung herstellenden Eindruck, dass da ungeheuer sorgsam musiziert wird. Gerade so, als ob nichts von all dem unbemerkt bliebe, was in dieser Sinfonie steckt, bis in die intrikaten Kleinigkeiten hinein. Der Musikphilosoph und Musiker Peter Gülke hat in seinem reichen Schubert-Buch einiges darüber verraten.

Bis heute rätselt die Fachwelt: Warum hat Schubert die Sinfonie nicht weiterkomponiert? Von den vielen im Umlauf befindlichen Spekulationen hat die einiges für sich, die das in beiden Sätzen ähnliche Tempo (verhalten) sowie den leisen Dreiertakt beider Sätze anführt. Hatten sie ihm zu viel Ähnlichkeit? Nach zwei Sätzen im Dreiertakt wäre ohnehin mit dem Scherzo des dritten wieder ein Dreiertakt fällig gewesen. Aber sollte Schubert, als er dem Allegro moderato im Dreiertakt des ersten Satzes im zweiten ein Andante con moto im gleichen Metrum folgen ließ, nicht gewusst haben, dass er, die Konvention verlassend, in die Sackgasse steuerte?

Blomstedts musikalische Auslegung lässt noch anderes vermuten. Mit den zwei fertiggestellten Sätzen konnte Schubert nicht nur mit einiger Gewissheit das Gefühl haben, alles sei gesagt, er wusste auch, dass in ihnen typische Charaktere der zwei der Konvention nach fehlenden Sätze – Scherzo und Finale – mehrfach enthalten sind.

Schon Haydn hatte sich bei seiner »Erfindung« langsamer Sinfonieeinleitungen auf die langsamen ersten Sätze der im zweiten Satz schnellen und kontrapunktischen Eröffnungen barocker Orchestersuiten bezogen. Schubert bezieht sich in der A-capella-Einleitung der Kontrabässe, in den gravitätischen drei Aufwärtsschritten sowie der Terz zurück – in nicht mehr zu steigernder Verkürzung und Konzentration – auf die nicht mehr erkennbar barock-haydnsche Art von Sinfoniebeginn. Schubert geht dann über Beethoven hinaus, wenn er diesen Beginn, den Sonatenhauptsatz grenzwertig strapazierend, zur Kernmonade der Durchführung macht. Die verarbeitet allerdings nur noch eines der beiden exponierten Themen. Auf Grundlage der wenigen fahlen Bassnoten des Satzbeginns findet in der Durchführung ein Orchesterdrama voll kontrapunktischer Beethoven-Heroik statt. Kaum fällt dabei auf, dass das beschwingt in den Himmel schaukelnde Seitenthema fehlt. In Form eines eigenen Satzes hätte es ein herrliches Scherzo abgeben können.

Dieses Seitenthema wird freilich noch innerhalb der Exposition durchgeführt. So etwas hatte schon Beethoven gemacht. Aber einen ersten Satz in der Coda im langsamen Tempo des Sinfoniebeginns notengleich mit dem Anfang enden zu lassen, noch dazu in Eroica-affiner Trauermarschstimmung – so etwas gibt’s so beim alten Großmeister nicht. Da taten sich, jenseits des Sonatensatzes, ganz neue Möglichkeiten auf.

Es macht einen Unterschied, wenn Herbert Blomstedt seine Musiker dazu bringen kann, dem neuartigen Umgang Schuberts mit dem Sonatensatz – mit neuen farblichen, rhythmischen, stimmungsdynamischen Möglichkeiten – eine Spannung auch dort hinzuzufügen, wo es keinen Sonatensatz mehr gibt. Freilich dürften nur Fachleute im langsamen Satz hören, dass dieser Satz gar keine Durchführung mehr hat. Aber eine Coda hat er, eine Apotheose des Abschieds. Erst Gustav Mahler dürfte am Ende seiner 9. Sinfonie so etwas ähnlich eindrucksvoll hinbekommen haben.

Es wirkt schlüssig bei Blomstedt, dass am Ende einer Sinfonie, zumal einer mit derartigen Inhalten, das große Finale nicht den Atem rauben muss. Es kann auch der leise, wehmütige Atem des Abschieds aus dem Erlebnis einer so gewaltigen Musik sein, der sinkende Abend eines langen Tages. So ist diese Aufnahme musiziert. So kommt sie an.