NHS vor größtem Streik seiner Geschichte

London. Der britische Gesundheitsdienst NHS steht vor dem größten Streik seiner Geschichte. Die drei Gewerkschaften Unite, GMB und RCN kündigten am Freitag an, Tausende Krankenschwestern und Rettungssanitäter würden am 6. Februar die Arbeit niederlegen, um ihren Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen und mehr Lohn Nachdruck zu verleihen. Bei Unite sind rund 3.000 Rettungssanitäter organisiert, bei GMB mehr als 10.000. Neben dem gemeinsamen Streiktag sind weitere Protesttage vorgesehen. (AFP/jW)