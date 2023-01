BRD und Russland bleiben im Geschäft

Joerg Carstensen/dpa Ob die BRD ernsthaft an einem dauerhaften Bezug von Öl aus Kasachstan in größerem Umfang interessiert ist, muss bezweifelt werden

Seit Mai vorigen Jahres steht der Beschluss der deutschen Bundesregierung fest, die Raffinerie in Schwedt zum 1. Januar 2023 von der Druschba-Pipeline abzuschneiden, durch die sie bisher zu 100 Prozent das dort zu verarbeitende russische Erdöl bezog. Im Juli 2022 machte die deutsche Tochter des russischen Staatskonzerns Rosneft als Mehrheitseignerin der Raffinerie den Vorschlag, künftig Öl aus Kasachstan durch die Leitung nach Schwedt zu pumpen. Seither ist diese Option »im Gespräch«, ohne dass aber schon Verträge geschlossen wurden. Besonders stark hat sich auf diesem Gebiet der Brandenburger Landesverband der Partei »Die Linke« engagiert. Ihr Bundestagsabgeordneter Christian Görke, der von 2014 bis 2019 brandenburgischer Finanzminister war, flog im Dezember sogar eigens für drei Tage nach Kasachstan, um dort auf eigene Faust zu verhandeln.

Görke kam mit der Mitteilung zurück, Kasachstan habe der BRD über fünf Millionen Tonnen Erdöl im Jahr anzubieten. Das komme der halben Verarbeitungskapazität der Raffinerie in Schwedt recht nahe. Vielleicht hat ihm das wirklich jemand gesagt, vielleicht hat Görke es aber auch einfach nur missverstanden. Die offizielle Auskunft des kasachischen Energieministers Bolat Aktschulakow liegt jedenfalls deutlich niedriger: 1,5 Millionen Tonnen könne sein Land im laufenden Jahr nach Schwedt liefern. Der staatliche Ölkonzern Kasachstans, Kazmunaygas, hatte im Dezember beim russischen Druschba-Betreiber Transneft lediglich die Durchleitung von 1,2 Millionen Tonnen beantragt. Dafür gab es zunächst nur eine mündlich ausgesprochene Zusage. Erst seit dem 13. Januar existiert nach Aussagen aus Kasachstan eine schriftliche Erlaubnis des russischen Energieministeriums. Transneft müsste dafür eine Provision erhalten oder Transitgebühren, wie immer man es nennen will. Am Rande wäre durch ein solches Geschäft das deutsche Narrativ, man wolle sich in der Energiepolitik vollständig von Russland unabhängig machen, sichtbar beschädigt.

Kasachstan produziert im Jahr annähernd 90 Millionen Tonnen Erdöl und hat davon mehr als 80 Prozent für den Export verfügbar. Der einzige Großkunde, mit dem das Land eine gemeinsame Grenze hat, ist jedoch China. Für den Rest seiner Erdölausfuhr ist Kasachstan fast ausschließlich auf Transportwege angewiesen, die durch Russland führen. Alternativ dazu gibt es nur die erheblich mehr Kosten verursachende, wenig genutzte Möglichkeit, den Rohstoff per Schiff über das Kaspische Meer nach Baku in Aserbaidschan zu transportieren und dort in die transkaukasische Pipeline einzuspeisen, die im türkischen Mittelmeerhafen Ceyhan endet. Da das Verhältnis zum Nachbarstaat Russland alles andere als konfliktfrei ist, sucht Kasachstan verzweifelt nach alternativen Transportwegen. Im Zentrum der Pläne steht immer wieder die Konstruktion einer Pipeline durch das Kaspische Meer, die aber bisher am fehlenden Interesse potentieller ausländischer Investoren gescheitert ist.

Ob die BRD vor diesem Hintergrund überhaupt ernsthaft an einem dauerhaften Bezug von Öl aus Kasachstan in größerem Umfang interessiert ist, muss bezweifelt werden. Dabei ist auch die Ungewissheit zu bedenken, ob auf diese Weise nicht direkt oder indirekt – auf dem Weg üblicher Tauschgeschäfte – weiterhin Öl aus Russland nach Schwedt fließen würde.