Mehr Einkommensmillionäre unter Europas Bankern

Paris. Die Zahl der Einkommensmillionäre in den europäischen Geldhäusern ist im Jahr 2021 um mehr als 40 Prozent auf 1.957 gestiegen, wie die europäische Bankenaufsicht EBA in ihrem jüngsten Bericht mitteilte, der am Donnerstag veröffentlicht wurde. Dies sei der höchste Wert für die 27 Staaten der Europäischen Union und den Europäischen Wirtschaftsraum seit Beginn der Datenerhebung im Jahr 2010, teilte die European Banking Authority (EBA) mit. Die meisten hochbezahlten Banker in der Europäischen Union gibt es der EBA-Statistik zufolge in Deutschland mit 589. Es folgen Frankreich (371), Italien (351) und Spanien (221). (AFP/jW)