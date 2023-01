USA: Einbruch beim Wohnungsbau

Washington. Das Wohnungsbaugeschäft in den USA hat im Dezember weiter an Fahrt verloren. Die Zahl der neu begonnenen Projekte fiel hochgerechnet auf das gesamte Jahr um 1,4 Prozent auf 1,382 Millionen, wie das Handelsministerium am Donnerstag mitteilte. Im November war die Wohnungsbauaktivität bereits um revidiert 1,8 Prozent nach unten gegangen. Die Zahl der Baugenehmigungen verringerte sich im Dezember ebenfalls – und zwar um 1,6 Prozent, nachdem es im November einen Einbruch um 10,6 Prozent gegeben hatte. (Reuters/jW)