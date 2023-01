Einbruch bei Autoverkäufen in Europa

Brüssel. In Europa sind im ­vergangenen Jahr so wenig neue Autos verkauft worden wie zuletzt 1993. Der Absatz sank im Jahresvergleich um 4,6 Prozent auf rund 9,3 Millionen Fahrzeuge, teilte der europäische Herstellerverband Acea am Mittwoch in Brüssel mit. In Italien gingen die Neuwagenzulassungen um 9,7 Prozent zurück, in ­Frankreich um 7,8 Prozent, in Spanien um 5,4 Prozent. Der deutsche Automarkt schnitt mit einem kleinen Jahresplus von 1,1 Prozent ab, wie Acea erklärte. (dpa/jW)