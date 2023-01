Drastische Preissteigerung bei Obst und Gemüse

Wiesbaden. Im vergangenen Jahr mussten Verbraucher deutlich höhere Preise für Obst und Gemüse zahlen. Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte, stiegen die Preise im Vergleich zum Vorjahr um 10,7 Prozent. Besonders stark verteuerten sich Gurken mit 26,2 Prozent und Tomaten mit 16,9 Prozent. Der Preis für Obst stieg vergleichsweise moderat um drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr an. Bei einer Preissteigerung von 13,4 Prozent für Nahrungsmittel insgesamt ist die Nachfrage nach Obst und Gemüse im Einzelhandel im vergangenen Jahr deutlich gesunken, teilten die Wiesbadener Statistiker mit. Demnach ging die Absatzmenge 2022 im Vorjahresvergleich um 6,4 Prozent zurück. Bei Obst war der Rückgang trotz durchschnittlich geringerer Preissteigerung mit 7,3 Prozent größer als bei Gemüse mit 5,4 Prozent. (dpa/AFP/jW)