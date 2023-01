Studie: BRD verliert an Wettbewerbsfähigkeit

München. Deutschland verliert nach einer Studie des kapitalnahen Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung Mannheim (ZEW) im Wettbewerb mit 20 anderen führenden Wirtschaftsnationen weiter an Wettbewerbsfähigkeit. In der neuen Ausgabe des »Länderindex Familienunternehmen« belegt die Bundesrepublik den 18. Platz unter den 21 Ländern, das ist vier Plätze schlechter als 2020. Spitzenreiter sind die USA, hinter Deutschland liegen nur Ungarn, Spanien und Italien. Auftraggeber war die »Stiftung Familienunternehmen« in München, die die neunte Auflage der seit 2006 alle zwei Jahre erscheinenden Untersuchung am Montag veröffentlichte. (dpa/jW)