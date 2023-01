Norwegen: Rekord bei Handelsüberschuss

Oslo. Die hohen Gaspreise haben Norwegen im vergangenen Jahr einen Rekord beim Handelsüberschuss gebracht. Das skandinavische Land kam 2022 auf Gesamtexporte im Wert von rund 2,6 Billionen norwegischen Kronen (243 Milliarden Euro), was einem Plus von satten 87,2 Prozent zum Vorjahr entsprach. Das teilte die norwegische Statistikbehörde SSB am Montag mit. Importiert wurden demnach Waren im Wert von gut einer Billion Kronen. Damit kommt Norwegen auf ein Handelsüberschuss von knapp 1,6 Billionen Kronen (147 Milliarden Euro) – das entspricht fast dem Dreifachen des Überschusses von 2021. (dpa/jW)