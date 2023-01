Italien: Mafiaboss festgenommen

Palermo. Die italienische Polizei hat den meistgesuchten Mafiaboss des Landes verhaftet. Sie stürmte ein Privatkrankenhaus in der sizilianischen Hauptstadt Palermo, wo sich der seit drei Jahrzehnten auf der Flucht befindende Matteo Messina Denaro behandeln ließ, teilte die Polizei am Montag mit. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ist Denaro ein Boss der sizilianischen Mafia »Cosa Nostra«. Die Behörde macht den Paten für zahlreiche Morde in den 90er Jahren verantwortlich oder mitverantwortlich, darunter die Attentate auf die Antimafiastaatsanwälte Giovanni Falcone und Paolo Borsellino, für die Denaro in Abwesenheit zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wurde. (Reuters/jW)