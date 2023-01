Russland und Belarus: Militärmanöver

Minsk. Die belarussische Luftwaffe hat am Montag gemeinsame Militärmanöver mit russischen Kräften begonnen. Es handle sich um »taktische Luftübungen unter Beteiligung von Einheiten der belarussischen und russischen Luftwaffe«, die »auf belarussischem Territorium stattfinden«, erklärte das Verteidigungsministerium in Minsk. Die Manöver seien »rein defensiv«, hatte ein hochrangiger Vertreter des belarussischen Sicherheitsrats bereits am Sonntag versichert. (AFP/jW)