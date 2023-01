Kein Platz für Oma

Fotostand/Gelhot/imago Im Stich gelassen: In Bad Soden-Salmünster werden Ende März 107 Heimbewohner ihr Zuhause verlieren

Es ist nicht lange her, da warnte der Paritätische Wohlfahrtsverband vor einer beispiellosen Insolvenzwelle im Sozialsektor als Folge der drastisch verteuerten Energie. Dem südhessischen Bad Soden-Salmünster reicht schon eine einzige Pleite, um demnächst ganz ohne Altenheim dazustehen. Anfang Januar meldete der private Betreiber Curata Insolvenz für das Seniorenzentrum Am Kurpark mit insgesamt 204 Wohn- und Pflegeplätzen an. Begründet wird der Schritt mit einem Mix aus dreierlei Widrigkeiten: Nachwehen der Pandemie, Personalmangel sowie eben die hohen Kosten für Strom und Gas gepaart mit sonstigen Preissteigerungen. In der Folge verlieren zum Stichtag 31. März 107 Bewohner mitten im Winter ihr Zuhause, in dem manche schon seit 15 Jahren leben.

In puncto sozialer Daseinsvorsorge blutet das im Mainz-Kinzig-Kreis gelegene Städtchen mit 13.500 Einwohnern allmählich aus. Erst im Vorjahr hatten zwei Rehakliniken dicht gemacht. Das plötzliche Aus des Pflegeheims komme für die Bewohner und deren Angehörige »einer Katastrophe gleich«, kommentierte der parteilose Bürgermeister Dominik Brasch den Beschluss auf Facebook. Die Stadt verliere nicht nur Bürger, sondern auch Arbeitsplätze, gab ihn am Wochenende der Hessische Rundfunk wieder. Eine Übernahme durch einen anderen Anbieter sei aufgrund der kurzfristigen Ankündigung der Schließung nicht möglich. In einer Stellungnahme versprach das Unternehmen, den Leidtragenden einen Platz an einem anderen Standort im Firmenverbund anbieten zu wollen. Ebenso die rund 100 Mitarbeiter könnten einen Job anderswo erhalten. Allerdings liegen die nächsten Curata-Zweigstellen weit entfernt, weshalb sich die örtliche Politik bemühen will, alternative Pflegeplätze im Kreis zu organisieren.

Im Oktober des Vorjahres veröffentlichte der Paritätische Gesamtverband eine bundesweite Umfrage unter 1.300 Einrichtungen im Bereich sozialer Arbeit. Schon damals sahen sich 90 Prozent der Häuser durch die immensen Energiekosten gefährdet. 45 Prozent gaben an, unter gleichbleibenden Bedingungen noch maximal ein Jahr ohne Abstriche beim Angebot durchhalten zu können.

Im Fall der kommerziellen Curata Care Holding GmbH mit Sitz in Berlin wirkt es dagegen so, als packte das Management die Gelegenheit beim Schopfe, um sich seiner »Sorgenkinder« zu entledigen. Das Unternehmen betreibt bundesweit rund 40 Einrichtungen und wurde erst vor acht Tagen vom Branchendienst pflegemarkt.com als besonders wachstumsstark eingestuft. Am 6. Januar hatte die Holding aufgrund einer »notwendigen Umstrukturierung« für mehrere ihrer Einzelgesellschaften eine Insolvenz in Eigenverantwortung beantragt. Dabei sei auch mit der dauerhaften Schließung von Standorten zu rechnen, »wenn sie langfristig nicht wirtschaftlich sinnvoll geführt werden können«.

Stand jetzt betrifft die »umfassende Sanierung« mindestens eine weitere Seniorenresidenz: das »Haus Fuchsenmühle« im unterfränkischen Ochsenfurt. Hier soll jedoch »das Kommunalunternehmen des Landkreises Würzburg« die Einrichtung mit mehr als 80 Plätzen – die Hälfe aller Kapazitäten der Stadt – übernehmen. Harsche Kritik übte dessen Vorstandschef, Alexander Schraml: Curata stehle sich aus der Verantwortung, zitierte ihn am vergangenen Donnerstag das Portal altenheim.net. Besonders dreist nannte er es, dass das Unternehmen offenbar alle staatlichen Entschädigungen während der Coronakrise abgegriffen habe und nun kein Geld mehr da sei. In dieselbe Kerbe schlug tags zuvor die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. »Es muss geklärt werden, was mit diesem Versichertengeld bei (…) Curata geschehen ist«, bekräftigte Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler. »Nicht zum ersten Mal zeigt sich: Die Orientierung auf den größtmöglichen Gewinn und eine gute Gesundheitsversorgung passen nicht zusammen.«