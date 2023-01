EU-Milliardenkredit an Ukraine

Brüssel. Die Ukraine erhält an diesem Dienstag einen neuen EU-Hilfskredit über drei Milliarden Euro. Wie Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag mitteilte, ist er Teil eines insgesamt 18 Milliarden Euro umfassenden Darlehensprogramms, das im Dezember von den EU-Mitgliedstaaten für dieses Jahr vereinbart wurde. Die EU-Kommission nimmt dafür im Auftrag der Mitgliedsländer Geld am Kapitalmarkt auf, als Sicherheit dient der EU-Haushalt. Für die ab 2033 vorgesehene Rückzahlung der Kredite hat die Ukraine bis zu 35 Jahre Zeit. Die Zinskosten werden von den Mitgliedstaaten der EU übernommen. (dpa/AFP/jW)