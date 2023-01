Japan und Indien halten gemeinsames Manöver ab

Tokio. Japan und Indien haben am Montag in der Nähe von Tokio ihre ersten gemeinsamen Kampfjetmanöver abgehalten. An den für elf Tage angesetzten Übungen nehmen laut japanischem Verteidigungsministerium acht japanische Jets teil, während Indien vier Kampfjets, zwei Transportflugzeuge und ein Tankflugzeug entsendet. Demnach sind etwa 150 Soldaten der indischen Luftwaffe an den Manövern auf dem Luftwaffenstützpunkt Hyakuri nordöstlich der japanischen Hauptstadt beteiligt. Die Übungen waren bereits 2019 verabredet worden, mussten aber wegen der Coronapandemie verschoben werden. Die beiden Länder bilden zusammen mit Australien und den USA die von Washington geführte »Quad«-Gruppe, die eine militärische und wirtschaftliche Dominanz der Volksrepublik China im Indopazifikraum verhindern will. (AFP/jW)