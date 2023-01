Sender »Doschd« erhält Lizenz in Niederlanden

Britta Pedersen/dpa

Riga. Nach dem Entzug der Sendeerlaubnis in Lettland hat der russischsprachige Fernsehsender Doschd (»Regen«) eigenen Angaben nach nun eine Lizenz in den Niederlanden erhalten. Dies teilte der auch als »TV Rain« bekannte Sender am Dienstag in seinem Telegram-Kanal mit. Doschd plant zudem, seine Redaktionszentrale nach Amsterdam zu verlegen. Sobald die Mitarbeiter eine Arbeitserlaubnis erhalten, sollte das neue Studio in der niederländischen Hauptstadt zum Hauptstudio des Senders werden, hieß es in der Mitteilung weiter. Das Büro in Riga soll aber weiter bestehen und ein Teil des Personals auch dort bleiben. In Lettland war Doschd von der Medienaufsichtsbehörde NEPLP am 6. Dezember trotz der »kremlkritischen« Linie des Senders die Lizenz entzogen worden. Begründet wurde dies mit Gefahren für die nationale Sicherheit und die öffentliche Ordnung. Noch an demselben Tag hatte der Sender eine Sendeerlaubnis in den Niederlanden beantragt, wie aus der von der Medienaufsicht in Hilversum veröffentlichten Entscheidung hervorgeht. Demnach gilt die Lizenz für fünf Jahre. (dpa/jW)