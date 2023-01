Milliardenverluste bei Goldman Sachs

New York. Die berühmt-berüchtigte US-Investmentbank Goldman Sachs hat mit ihren Versuchen auf dem Privatkundenmarkt bereits eine Milliardensumme verbrannt. Allein die Sammlung von Geschäftsbereichen, die kürzlich in der Sparte »Platform Solutions« zusammengefasst wurden, kam in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres auf einen Vorsteuerverlust von 1,2 Milliarden US-Dollar (1,1 Milliarden Euro), wie die Bank am Freitag in einem Bericht an die Aufsichtsbehörden veröffentlichte. Von Anfang 2020 bis Ende September 2022 summierte sich der Verlust vor Steuern auf bis zu drei Milliarden Dollar. (dpa/jW)