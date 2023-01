Gericht in Benin bestätigt Sitzmehrheit

Cotonou. Nach der Parlamentswahl in Benin hat das Verfassungsgericht eine deutliche Sitzmehrheit für regierungstreue Parteien bestätigt. Bei der Wahl am Sonntag hätten der Republikanische Block und die Progressive Union für Erneuerung zusammen 81 der 109 Parlamentssitze gewonnen, verkündete der Präsident des Verfassungsgerichts, Razaki Amouda Issifou, am Donnerstag (Ortszeit). Vor der Stellungnahme des Verfassungsgerichts hatte eine Oppositionspartei Wahlmanipulationen angeprangert. (AFP/jW)