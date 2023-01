Schweden: Ärger um Erdogan-Puppe

Stockholm. Eine Protestaktion mit einer an den Füßen aufgehängten Erdogan-Puppe in der Nähe des Rathauses in Stockholm hat neuen Zwist zwischen der Türkei und Schweden verursacht. Die türkische Regierung bestellte als Reaktion darauf den schwedischen Botschafter ein und strich einen geplanten Besuch des schwedischen Parlamentspräsidenten Andreas Norlén in Ankara. Schweden bemüht sich derzeit offiziell um Annäherung, weil die Türkei seit Monaten den Eintritt des Landes in das Kriegsbündnis NATO blockiert. (dpa/jW)