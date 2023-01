Äthiopiens Armee verkündet Teilrückzug

Addis Abeba. Die äthiopische Armee hat im Rahmen des Friedensabkommens den Rückzug einer regionalen Streitkraft aus der strategisch wichtigen Stadt Shire in der nordäthiopischen Region Tigray verkündet. Der Abzug der Amhara-Spezialkräfte, die bei den Kämpfen in der Region die äthiopische Regierung unterstützt hatten, folge auf die Verkündung der Tigray-Rebellen, mit der Waffenabgabe angefangen zu haben, erklärte das Militär am Donnerstag im Onlinedienst Facebook. Beide Schritte sind wesentliche Bestandteile eines Friedensabkommens zur Beendigung des zweijährigen Konflikts in Nordäthiopien. (AFP/jW)