»Schrecklicher Aderlass«

Zu jW vom 2.1.: »Gegen Wagenknecht-Bashing«

Die aktivste und realitätsbezogenste Linke, die Deutschland je hatte, war wohl die Arbeiterbewegung vor und nach dem Ersten Weltkrieg, zwischen 1848 und 1933. Die an Sozialdemokratie, USPD und KPD angelehnten Arbeiterbildungsvereine und proletarisch-bürgerlich-emanzipierten Demokratieschutzvereine gibt es ja in lebendig ungebrochener, integrativer Tradition in deutschen Landen gegenwärtig nicht mehr. Man müsste sie neu begründen! Der historische Militarismus und Faschismus aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat einen schrecklichen Aderlass und Braindrain auf dem Europäischen Kontinent (…) hinterlassen. Die sozialistische FDJ – die Freie Deutsche Jugend – war die einzige dezidiert säkulare und humanistische Jugendbildungsorganisation, welche die Tradition des demokratischen Sozialismus – als Gegenmodell zur HJ – nach 1945 versucht hat, in die Gegenwart zu retten, allerdings zu stark an die SED gekettet, und bis dato unter dem Westverbot der Adenauer-Regierung und der Degenerierung zu einer Resolutionsschmiede nach 1989 leidend, und dadurch unwirksam und marginal geworden in einer Zeit fortgesetzter neoimperialer Weltkriege, inflationär konkurrierender Egomanien und Profilneurosen, politisch instrumentalisierten Religionswahns sowie reaktivierter, sozialdarwinistischer Zersetzung in einem gesellschaftlich autodestruktiven Klima von Verunglimpfungen US-amerikanischer Cancel Culture. Denn wenn sich das arbeitende und benachteiligte Volk nur noch anbrüllt und beleidigt, können die pseudoliberalen Eliten und Oligarchien unbehelligt weiterherrschen und Bombengeschäfte machen für ihre »Inselparadiese«!

Carl Friedrich, Metropole Ruhr

»Solidarität unter Linken«

Zu jW vom 10.1.: »Zeit des Erwachens«

Warum Susann Witt-Stahl glaubt, solche wie ich in der Partei Die Linke träumten von einer solidarischen Verständigung mit den hegemonialen und zunehmend rabiater agierenden NATO-Opportunisten in unserer Partei, erschließt sich mir nicht. Vielleicht hält sie unseren Kampf vor allem gegen das Abräumen der friedenspolitischen Grundsätze im Parteiprogramm für sinnlos. Der Ausgang dieses Kampfes ist offen. So wie alles offen ist, in Anbetracht des Weltzustandes. Kämpft man deswegen nicht weiter? Erklärt man diejenigen zu Träumern, die nicht aufgeben? Eine merkwürdige Vorstellung von Solidarität unter Linken.

Ellen Brombacher, per E-Mail

»Klare Kante«

Zu jW vom 13.1.: »›Deutschland ist längst Kriegspartei‹«

Das Interview zeigt sehr deutlich, dass die DFG-VK längst die fortschrittlichen, friedenspolitischen Positionen verlassen hat. Wer sich über Annalena Baerbock noch Illusionen macht, dem ist nicht mehr zu helfen. Eine Zusammenarbeit mit dieser Organisation bringt uns nicht voran. Klare Kante ist das Gebot der Stunde.

Franz Lindlacher, Staudach

»Symbol der Barbarei«

Zu jW vom 12.1.: »Zwischen den Fronten«

»Mahnte VDA-Chefin Hildegard Müller«, »Diesbezüglich mahnte VDA-Chefin Müller«, »drohen wir global dauerhaft den Anschluss zu verlieren«, »Tatsächlich droht die deutsche Autoindustrie im Weltwirtschaftskrieg zwischen den Fronten zerrieben zu werden«, »Und ob die Erfüllungsgehilfen aus der Regierung den Zugriff auf nötige Rohstoffe sichern können, ist nicht ausgemacht.« – Wie stellt sich der Autor diesen »Zugriff« vor? Vielleicht mittels eines Krieges gegen China? Gemeinsam mit den USA? Vielleicht sollte man in der jW wie bei den anderen Zeitungen – neben Sport- und Fernsehteil – eine Autoseite einführen, bei soviel Empathie für die Autokonzerne. Dazu passt ein anderer Leserbrief zum Artikel (…), der zum »Symbol der Freiheit« keine »Alternative« sieht und ein Loblied auf das »Unternehmertum« singt. Die Kollateralschäden von Tausenden Toten, die bleibenden Schäden und die Behinderten kommen in den Statistiken gar nicht vor, welche die »Symbole der Freiheit« fordern – interessieren die Autofans nicht. Ganz zu schweigen von der gigantischen Verschwendung von Ressourcen. Das Auto ist eher ein Symbol der Barbarei und des rücksichtslosen Egoismus.

Franz Schoierer, per E-Mail

Auf der Hut

Zu jW vom 10.1.: »Lula gefügig machen«

Dank an Volker Hermsdorf für die Erinnerung an Salvador Allende und Chile. Bekanntlich gab es 1973 schon einmal ein »9/11«, an das seinerzeit US-Intellektuelle wie Noam Chomsky nicht müde wurden immer wieder zu erinnern. Und, ja, man muss befürchten, dass die Bolsonaro-Anhänger für ihren Angriff auf das Regierungsviertel von den entsprechenden »Interessenten« bezahlt wurden. In der Berichterstattung der »Tagesthemen« am 9. Januar seitens der ARD-Lateinamerika-Korrespondentin Xenia Böttcher klang auch schon versteckte Kritik an Lula an, indem sie an Korruptionsskandale unter dessen vorheriger Regierung erinnerte. Diese Auslandskorrespondentin erwähnte wohlweislich (?) nicht den Umstand, dass Lula schließlich juristisch entlastet werden konnte. Auch wenn sich bisher unsere Regierungsvertreter erstaunlicherweise eindeutig auf die Seite von Lula geschlagen haben, darf man das Verhalten unserer vorherigen Regierungen gegenüber Venezuela, Nicaragua, 2009 bei dem Putsch gegenüber Manuel Zelaya in Honduras etc. nicht vergessen, ganz zu schweigen von dem Verhalten auch der EU gegenüber Kuba … Es bleibt zu hoffen, dass die (…) linken Regierungen in Latein- und Mittelamerika diesmal wachsamer sind und die Bemühungen des Vertreters ihres größten Landes einmütig und entschieden unterstützen.

Josie Michel-Brüning, Wolfsburg