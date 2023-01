200 Milliarden mehr verballern

Moritz Frankenberg/dpa Bundeswehr-Übung mit dem Kampfpanzer »Leopard 2«

Zur Forderung der SPD-Politikerin Eva Högl, das »Sondervermögen« für die Bundeswehr von 100 Milliarden Euro auf bis zu 300 Milliarden zu erhöhen, teilte Jan Schalauske, Vorsitzender der Fraktion Die Linke im Hessischen Landtag, am Sonntag mit:

In vielen Schulen bröckelt der Putz von der Decke, einige Krankenhäuser müssen angesichts finanzieller Schieflagen schließen, Maßnahmen für effektiven Klimaschutz bleiben aus – und die Wehrbeauftragte des Bundestages fordert eine Verdreifachung des Sondervermögens für die Rüstungsindustrie. Was von seiten der Ampelparteien an Prioritätensetzung erfolgt – und über die Unionsparteien müssen wir hier gar nicht reden –, lässt einen nur noch fassungslos zurück. Schon das beschlossene 100-Milliarden-Sondervermögen zielt auf eine in der Geschichte Deutschlands beispiellose Aufrüstung.

Auch wenn die »Mehr Geld für Waffen« rufenden Vertreterinnen und Vertreter der anderen Parteien es nicht hören wollen, Fakt ist: Die Bereitstellung vieler Milliarden Euro ist kein Beitrag zur Beendigung des Krieges in der Ukraine. Denn, obwohl die Rüstungsausgaben aller 30 NATO-Staaten bereits jetzt die von Russland um fast das Zwanzigfache übersteigen, hat diese Tatsache Russland nicht davon abhalten können, einen Krieg gegen die Ukraine zu führen.

Auch die Forderung von Ministerpräsident Boris Rhein, der Ukraine Kampfpanzer vom Typ »Leopard 2« zu liefern, passt ins Bild: Allzu viele Politikerinnen und Politiker haben vergessen, dass Kriege mit Waffen geführt und durch Verhandlungen beendet werden. Immer mehr Waffen bergen die Gefahr einer weiteren Eskalation des Krieges und einer direkten Konfrontation zwischen Russland und der NATO. Statt über immer noch mehr Waffen zu debattieren, sollte Deutschland mehr Verantwortung als Friedensmacht für Verhandlungen und Diplomatie übernehmen.

Die Interventionistische Linke (IL) erklärte am Samstag abend zu den Protesten am Wochenende in Lützerath:

Viele tausend Aktivist*innen haben sich auch von Polizeiketten und ­Polizeigewalt nicht aufhalten lassen. Nur durch den Einsatz von Wasserwerfern, Schlagstöcken und ­Pfefferspray konnte die Polizei verhindern, dass auch der letzte Zaun um den Ort überwunden werden konnte. »Die Grünen und RWE haben geglaubt, Lützerath schnell räumen zu können und die Klimabewegung schwächen und spalten zu können. Das Gegenteil ist eingetreten. Es gibt in der Bewegung mehr Einigkeit in der Ablehnung des RWE-Deals und mehr Entschlossenheit zu ungehorsamen Aktionen als je zuvor. Der Kampf um Lützerath und die Kohle unter dem Ort wird weitergehen«, erklärte Christoph Kleine, Aktivist der Interventionistischen Linken, der bei den Aktionen vor Ort war. »Wer Klimaschutz und Klimagerechtigkeit will, kann sich auf die Politik und insbesondere auf die Grünen nicht verlassen. Der Stopp der Kohleförderung und eine Abkehr vom fossilen Kapitalismus muss vielmehr mit widerständigen Aktionen wie Blockaden und Besetzungen von unten durchgesetzt werden. Ein reine Protestdemonstration ohne weitergehende Aktionen wäre heute nicht ausreichend gewesen«, so Kleine weiter.