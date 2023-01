Bulldozer ­rücken vor

Rolf Vennenbernd/dpa Polizei vor einer von Klimaschutzaktivisten besetzten Barrikade (Lützerath, 12.1.2023)

Am Donnerstag dauerte die Räumung des von Klimaschutzaktivistinnen und -aktivisten besetzten Dorfes Lützerath an, das dem Braunkohletagebau Garzweiler II des Energiekonzerns RWE weichen soll. Die am Vortag begonnenen Räumarbeiten unter anderem von Lock-ons – einbetonierten Röhren, an die sich Aktivisten gekettet haben – waren von der Polizei auch in der Dunkelheit fortgeführt worden.

Zahlreiche Holzhütten und Barrikaden wurden von Baggern dem Erdboden gleichgemacht und Baumhäuser zerstört. Die darin lebenden Aktivisten ließen sich meist von den Beamten wegtragen. Lediglich Bewohner einiger besetzter Häuser leisteten Widerstand, Feuerwerkskörper flogen in Richtung der Polizei. Die Initiative »Lützerath bleibt« verbreitete über Twitter ein Video, das zwei Aktivisten in einem in den Boden gegrabenen Tunnel unter dem Ort zeigen soll. Sie forderte den Stopp des Einsatzes von Räumgerät, um Menschenleben nicht zu gefährden. Die Polizei gab an, »die Richtigkeit dieser Informationen« zu überprüfen.

Christoph Laumanns vom Bündnis »Alle Dörfer bleiben« berichtete im Gespräch mit jW am Donnerstag von zahlreichen Verletzten im Zuge des Polizeieinsatzes. Vor allem Kopfverletzungen seien zu beobachten gewesen. Über Social Media verbreitete Bilder dokumentieren zudem den vielfachen Einsatz von Pfefferspray. Bereits am Mittwoch seien sämtliche Demosanitäter aus Lützerath durch die Polizei ausgewiesen worden, beklagte Laumanns. Zudem gäbe es eine erhebliche Behinderung der Pressearbeit durch die Einsatzkräfte. Journalisten trauten sich nicht, den Ort zu verlassen, um über die umliegenden Proteste zu berichten, da sie befürchteten, später keinen Zugang zu bekommen. Das Betreten sei ohnehin nur mit Akkreditierung möglich.

Für Mittwoch abend hatten der für den Polizeieinsatz zuständige Aachener Polizeipräsident Dirk Weinspach, der auch für Lützerath zuständige Erkelenzer Bürgermeister Stephan Muckel und der Heinsberger Landrat Stephan Pusch (beide CDU) in das Berufskolleg Erkelenz eingeladen, um sich den Fragen der Bürger zur Räumung zu stellen. Dabei stellte sich heraus, dass der Landrat die Allgemeinverfügung, die die behördliche Grundlage zur Räumung darstellt, offenbar in blindem Gehorsam unterschrieben hatte, ohne sich davor mit der aktuellen Sachlage beschäftigt zu haben. So gab Pusch auf Nachfrage zu, Studien der »schwarz-grünen« Landesregierung, die die Begründung für die Abbagerung des Ortes enthalten, gar nicht erst gelesen zu haben. Die große Mehrheit der anwesenden Bürgerinnen und Bürger forderte die Polizei auf, ihren Einsatz zu verweigern, Pusch solle die Allgemeinverfügung zurückziehen.

Das Bündnis »Alle Dörfer bleiben« argumentiert, dass die unter Lützerath lagernde Kohle in den nächsten Jahren sicher nicht benötigt werde. Es bliebe damit genügend Zeit, um in Ruhe zu prüfen, ob sie bis zum vereinbarten Kohleausstieg 2030 überhaupt noch gebraucht werde. Die von Landesregierung und RWE beauftragten Gutachten sprechen von einer förderbaren Kohlemenge in Höhe von 170 Millionen Tonnen Braunkohle ohne Inanspruchnahme von Lützerath. Bei der von der Landesregierung bis 2030 angenommenen durchschnittlichen Kohlemenge von jährlich 25 Millionen Tonnen würde der Vorrat für mindestens sechs Jahre reichen. Doch NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Bündnis 90/Die Grünen) und RWE bestehen darauf, dass das Dorf dieses Jahr weichen müsse, weil sonst die Energieversorgung akut gefährdet sei.

Demonstranten versuchten am Donnerstag, eine Zufahrtstrasse nach Lützerath zu blockieren, wurden aber ihrerseits von Polizisten eingekesselt. In Düsseldorf besetzten rund 30 Mitglieder verschiedener Klimaschutzgruppen die Parteizentrale der Grünen. Sie forderten ein »Moratorium, um die unsinnige und gefährliche Räumung im rheinischen Braunkohlerevier zu stoppen«. Für Samstag ist eine Großdemonstration angekündigt, auch die bekannte Klimaaktivistin Greta Thunberg hat ihr Kommen angekündigt.