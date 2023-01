Und raus bist du

Eckehard Schulz/imago Tschüs, das war’s: Die Rheinland Lions nach ihrem letzten Sieg gegen die Gisa Lions MBC (Halle, 22.12.2022)

Auf den kometenhaften Aufstieg folgt der plötzliche Absturz. Die Rheinland Lions sind nicht mehr. »Zum aktuellen Zeitpunkt würde ich sagen, die Lions sind Geschichte«, sagt Geschäftsführer Martin Spicker. Nach Eröffnung eines Insolvenzverfahrens hat sich der Spitzenreiter vom Spielbetrieb der Damen Basketball-Bundesliga (DBBL) abgemeldet.

Am vorigen Sonnabend wurde es öffentlich: Es ist Schluss. Dabei hatten die Lions am 1. Januar noch verkündet, dass die Finanzierung bis Saisonende gesichert sei. Vorausgegangen waren dem jähen Ende Probleme, die sich bereits vor Beginn dieser Spielzeit angedeutet hatten. »Wir haben den Lions die Möglichkeit gegeben nachzubessern. Dass es soweit kommen würde, hat sich zu diesem Zeitpunkt nicht angedeutet«, sagt rückblickend DBBL-Geschäftsführer Philipp Reuner, der zuletzt das Lizenzierungsverfahren verschärft und mehr Transparenz gefordert hatte.

Der Verein gibt sich zerknirscht: »Seit Gründung in 2020 konnte man nur auf einen Kapitalgeber zurückgreifen. Das war kein gesunder Zustand, und der Wechsel auf eine breitere Basis hätte viel früher erfolgen müssen«, so Spicker, der selbst besagter Kapitalgeber war. Zum neuen Jahr habe man die nötige Zahl an Sponsoren beisammen gehabt – doch da war es zu spät.

Schon im Dezember hatte der Verein Insolvenz beantragt. In der Folge gab es eine Nachlizenzierung mit Auflagen wie einem deckenden Finanzplan bis einschließlich 30. April. »Wir haben alle Bedingungen erfüllt«, behauptet Spicker. Unabhängig davon eröffnete das Amtsgericht Köln am 1. Januar aber das Insolvenzverfahren, einen Tag später beschlossen DBBL und die Insolvenzverwalterin der Lions, den Spielbetrieb nicht fortzusetzen. Der Teilnahmerechtsvertrag wurde aufgelöst. Warum der Klub kurz vorher noch eine Fortführung des Spielbetriebs verkündet hatte, weiß Reuner nicht. »Mit uns war das so nicht abgesprochen«, sagt der DBBL-Chef. Die Kommunikation untereinander und die Außendarstellung, immerhin da sind sich die Beteiligten einig, verlief unglücklich.

Leidtragende sind vor allem die Sportlerinnen um Nationalspielerin Romy Bär. Bis 31. Januar läuft innerhalb der DBBL noch die Wechselfrist, bis dahin können sie sich neue Vereine suchen. Mehrere Wechsel waren Anfang Januar bereits bekanntgeworden, darunter der von Spielmacherin Joyce Cousseins-Smith zu Ligakonkurrent GISA Lions MBC Halle.

Die Lions waren 2020 gegründet worden, um Talente verschiedener Vereine im Rheinland zu vereinen. Mit Erfolg. Nach dem Aufstieg 2021 folgten direkt die Teilnahme am Pokal-Final-Four und die Vizemeisterschaft. Das ist gut acht Monate her. Auch Spicker sieht im Unglück noch das Gute: »Das Positive ist: Die Basis für eine Zusammenarbeit zwischen den Vereinen im Rheinland ist gelegt.« Er glaube daran, dass man zukünftig darauf aufbauen könne. Zu einer möglichen eigenen Beteiligung wollte Spicker sich noch nicht äußern.