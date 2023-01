Dortmunder »Rechte« geht in NPD auf

Dortmund. In Nordrhein-Westfalen hat sich der Dortmunder Ableger der Neonazipartei »Die Rechte« unter dem Dach der NPD neu aufgestellt. Als neuer NPD-Kreisverband trete sie nun unter der Bezeichnung »Heimat Dortmund« auf, wie die Westdeutsche Allgemeine Zeitung der Funke-Mediengruppe am Montag berichtete. Über den Schritt habe »Die Rechte« im Messengerdienst Telegram informiert. Demnach wolle man durch die Namenswahl die »Neuausrichtung« der NPD unterstützen. Auf dem Bundesparteitag der NPD Mitte Mai 2022 hatte ein Antrag des Parteivorstandes zur Umbenennung in »Die Heimat« nicht die notwendige Mehrheit erhalten. (jW)