Über die rote Linie

Außenministerium Taiwan/dpa Auf Krawall gebürstet: Delegation der FDP bei der Ankunft in Taiwan (Taoyuan, 9.1.2023)

Eigentlich liegen die Dinge ganz einfach. Die diplomatischen Beziehungen zu Beijing, die die Bundesrepublik vor gut 50 Jahren aufgenommen hat, ruhen auf einer tragenden Säule: dem Ein-China-Prinzip. Es besagt, dass es nur ein einziges China gibt – die Volksrepublik. Niemand ist gezwungen, das Prinzip anzuerkennen. 14 Staaten von Palau über den Vatikan bis Paraguay lehnen es bis heute ab. Man muss jedoch die Folgen tragen und unterhält dann keine offiziellen Beziehungen zu Beijing. Als der FDP-Abgeordnete Peter Heidt im Oktober mit einigen Parlamentskollegen nach Taipeh reiste und mitteilte, er wolle »Taiwan als Staat« unterstützen und für dessen »Selbständigkeit« eintreten, da brach er faktisch mit dem Ein-China-Prinzip. Setzt sich diese Linie durch, dann stehen im Grundsatz Deutschlands diplomatische Beziehungen zu China zur Debatte: In Prinzipienfragen ist Beijing nicht zu faulen Kompromissen mit Exkolonialmächten bereit.

Am Ein-China-Prinzip rüttelt der Sache nach auch die FDP-Delegation, die am Montag in Taipeh eingetroffen ist und sich für eine größere Unabhängigkeit Taiwans stark macht. Eine China-Expertin der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) hat erst vor kurzem gewarnt, Politikerreisen nach Taiwan sollten »nicht nur der Provokation dienen«. Wie aber muss man es verstehen, wenn nun die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestags, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), auf eine Insel fliegt, die laut Ein-China-Prinzip eigentlich zur Volksrepublik gehört? Das Außenministerium in Beijing und die chinesische Botschaft in Berlin warnten am Montag denn auch, westliche Politiker sollten endlich aufhören, Taipeh zu verhängnisvollen Experimenten in puncto Abspaltung von China aufzustacheln: Das Ein-China-Prinzip sei eine »rote Linie« für die Volksrepublik.

Was es bedeuten kann, wenn man eine rote Linie überschreitet, das haben die chinesischen Streitkräfte am Montag plastisch vorgeführt: Sie hielten ein Manöver mit vier Kriegsschiffen und Dutzenden Militärflugzeugen in und über der Taiwan-Straße ab. Es war nicht so ausgreifend wie das Großmanöver anlässlich der Taiwan-Reise der US-Politikerin Nancy Pelosi im August, aber eins wurde klar: Geht der Westen mit seinen Provokationen zu weit, verändert er am Ende gar Taiwans Status quo, dann kann es zum Äußersten kommen. Die Zeiten, in denen westliche Politiker nach Kolonialherrenart um den Globus fliegen und aller Welt den Gang der Dinge diktieren konnten – sie sind, ob einem das gefällt oder nicht, vorbei.