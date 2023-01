2022 jeder dritte Fernverkehrszug zu spät

Berlin. Im Fernverkehr der Deutschen Bahn sind 2022 so viele Züge verspätet gewesen wie seit mehr als zehn Jahren nicht mehr. Die Pünktlichkeitsquote lag in den zurückliegenden zwölf Monaten bei 65,2 Prozent, wie der Konzern am Montag mitteilte. Zum Vergleich: 2021 waren noch 75,2 Prozent aller Fernzüge rechtzeitig am Ziel, im ersten Coronajahr 2020 sogar fast 82 Prozent. »Die überalterte und knappe Infrastruktur, intensive Bautätigkeit und ab dem zweiten Quartal ein rasant wachsendes Verkehrsaufkommen im Fern- und Nahverkehr haben in Summe den Bahnbetrieb unter Druck gebracht«, teilte die Deutsche Bahn mit. (dpa/jW)