Thüringen: Grüne wechseln Minister

Erfurt. Die in Umfragen konstant bei nur fünf Prozent liegenden Thüringer Grünen besetzen mit Blick auf die Landtagswahl 2024 ihre beiden Ministerämter in der »rot-rot-grünen« Minderheitsregierung neu. Umwelt- und Energieminister wird der Landesvorsitzende Bernhard Stengele. Das Justiz- und Migrationsministerium wird die Polizeihauptkommissarin Doreen Denstädt leiten, teilte die Parteispitze am Montag in Erfurt mit. Nach dem angekündigten Rückzug von Umweltministerin Anja Siegesmund soll damit auch Justiz- und Migrationsminister Dirk Adams seinen Stuhl räumen. Allerdings geht Adams nicht freiwillig. Die Landessprecher hatten ihn zuvor zum Rücktritt aufgefordert. Adams lehnte ab und sagte, die Parteispitze könne von Ministerpräsident Bodo Ramelow seine Entlassung fordern. (dpa/jW)