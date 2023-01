In die Irre geführt

IMAGO/Funke Foto Services Ruhiger als gedacht: Wartende Polizeifahrzeuge am Silversterabend in Berlin-Schöneberg

Die nach der Silvesternacht von Medien und Politikern zusammengezimmerte Geschichte über riesige Krawalle und massenhafte Übergriffe auf Polizisten, Sanitäter und Feuerwehrleute vor allem in Berlin bröckelt. Jetzt zeigt sich: Die ersten Polizeiangaben, die den Aufschlag lieferten, waren falsch. Bisher kursierte die Zahl von 145 Festgenommenen in Berlin mit 18 unterschiedlichen Nationalitäten. Wie der Tagesspiegel (Montagausgabe) aus Polizeikreisen erfuhr, lag die Zahl der nach Böllerattacken auf Einsatzkräfte festgenommenen Personen tatsächlich nur bei 38. Davon seien zwei Drittel Deutsche gewesen. Die Zahl 145 habe sich dagegen auf alle Personen bezogen, die von den an Silvester eingesetzten Polizeikräften in der gesamten Stadt festgenommen worden waren.

Ferat Kocak, der für Die Linke im Berliner Abgeordnetenhaus sitzt, kommentierte den Bericht gegenüber jW mit den Worten, die neuen Zahlen zeigten, »dass die Erstmeldung der Polizei diese rassistische Integrationsdebatte aufgeheizt hat«. Es sei keine Ausnahme, »dass die Kommunikation der Polizei zu Lasten der von Rassismus betroffenen Menschen erfolgt«. Kocak verwies auf den Fall der 17 Jahre alten Dilan S., die im Februar 2022 in Berlin rassistisch beschimpft und misshandelt worden war. Die Polizei habe damals in ihrer ersten Meldung »sogar eine Täter-Opfer-Umkehr vollzogen«, die aber die Medien kritiklos übernommen hätten.

Die neuen Zahlen hinderten die CDU nicht daran, die Vorfälle der Silvesternacht im Vorfeld der Wiederholung der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus weiter für rassistisch aufgeladene Vorstöße zu instrumentalisieren. Zur Sitzung des Innenausschusses legte die Partei am Montag wie angekündigt einen Fragenkatalog vor, in dem nach Vornamen von Tatverdächtigen mit deutscher Staatsangehörigkeit gefragt wird. Gegenüber der Welt rechtfertigte der CDU-Fraktionschef Kai Wegner diese offensichtlich auf die Markierung dieser Personen nach Herkunft zielende Frage mit der Behauptung, es sei wichtig, »den Täterkreis genau zu kennen«, um zielgenauer »Präventionsangebote« machen zu können. Kocak erklärte dazu, die CDU gehe augenscheinlich »auf Stimmenfang im Umfeld der AfD« und versuche »dadurch ihren rechten Flügel auszubauen«. Auch hier werde deutlich: »Die sogenannte bürgerliche Politik im Interesse des Kapitalismus ist und bleibt rassistisch.«

Berlins Bürgermeisterin Franziska Giffey und ihre Innensenatorin Iris Spranger (beide SPD) arbeiten derweil daran, mit der CDU gleichzuziehen. Sie wollen am Dienstag als Reaktion auf die Vorfälle der Silvesternacht ein Maßnahmenpaket vorlegen. Spranger will auf Bundesebene eine Verschärfung des Waffenrechts erreichen, ebenso Öffnungsklauseln, damit die Länder Böllerverbote ausweiten können. Ihr Vorstoß, Polizei und Feuerwehr sofort umfassend mit Bodycams auszustatten, trifft auf den Widerstand von Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke. Grünen-Fraktionschef Werner Graf sagte gegenüber dem Tagesspiegel, »für den Wahlkampf große Zahlen rauszuhauen und 4.000 Bodycams anzuschaffen« sei nicht durchdacht.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) forderte mit Blick auf die »Krawalle« am Montag ein zügiges »Durchgreifen« der Justiz. »Ein schnelles Aburteilen dieser jugendlichen Straftäter – das ist das Maß der Dinge, was wir dieser Tage brauchen«, sagte Faeser bei der Jahrestagung des Beamtenbunds in Köln.

Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik wies im Innenausschuss am Montag Kritik an der Einsatzplanung der Polizei in der Silvesternacht zurück. Die Ausschreitungen seien »so weder erwartbar noch prognostizierbar« gewesen. Insgesamt hätten einschließlich der Bundespolizei knapp 3.000 Einsatzkräfte zur Verfügung gestanden. Der Berliner Landesbranddirektor Karsten Homrighausen forderte mit Verweis auf 750 Einsätze wegen Bränden in der Silvesternacht im Innenausschuss ein »Böllerverbot«.