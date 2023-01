Verhärtete Fronten

REUTERS/Peter Nicholls RMT-Streikposten am Mittwoch in London

Auch an diesem Montag ist noch mit Zugverspätungen in ganz Großbritannien zu rechnen. Zwar ging der größte Streik im Transportwesen seit den 1980ern schon am Sonnabend zu Ende, doch fuhren am Sonntag kaum Züge nach Fahrplan.

Die Arbeitskämpfe der Eisenbahner hatten im Juni vergangenen Jahres begonnen. Die Gewerkschaft RMT kämpft für Lohnerhöhungen, mehr Sicherheit am Arbeitsplatz, gegen Kündigungen und eine Reverstaatlichung der Eisenbahnen. Neben der RMT, der größten Gewerkschaft der Eisenbahnbranche, nehmen auch die Lokführergewerkschaft ASLEF, die Gewerkschaft des technischen und Sicherheitspersonals (TSSA) und die Dienstleistungsgewerkschaft Unite an den Kampfmaßnahmen teil.

Für alle Gewerkschaften war der Ausstand der vergangenen Woche ein Erfolg, doch die konservative Regierung von Rishi Sunak bleibt hart. Sie will ihr Antistreikgesetz diese Woche ins Unterhaus bringen. Diesen Montag soll es ein Treffen des Eisenbahnministers Huw Merriman mit Bahngesellschaftern und Gewerkschaftern geben.

Eine Einigung ist nicht in Sicht. Die Gewerkschaften verlangen Lohnabschlüsse über der Inflationsrate, die im Herbst bei zwölf Prozent lag – der Verband der Bahnunternehmen Rail Delivery Group (RDG) bot ASLEF am Freitag jeweils vier Prozent Lohnerhöhung rückwirkend für 2022 und abermals vier Prozent für 2023 an. Das Angebot kam nur wenige Stunden nachdem die ASLEF-Lokführer am Donnerstag landesweit gestreikt hatten. Der Ausstand der Lokführer bei 15 Bahngesellschaften führte zum Ausfall von 90 Prozent der Verbindungen. Manche Bahngesellschaften sollen laut Informationen der BBC vom Sonnabend gänzlich bestreikt worden sein. Auch in Wales fuhr kein Zug.

Das Angebot an ASLEF beinhaltet zusätzlich eine Kündigungssperre bis nächsten März. Ein ASLEF-Sprecher sagte gegenüber BBC am Freitag, ihr Verhandlungsteam hätte das Angebot noch nicht gesehen. ASLEF-Generalsekretär Mick Whelan betonte bei der BBC, die Gewerkschaft strebe eine Gehaltserhöhung an, die zumindest die Preise abfedere, denn diese »steigen so schnell wie seit 40 Jahren nicht mehr«. Dem Guardian sagte Whelan am Freitag, er gehe davon aus, dass alle Angebote unterhalb der Inflationsrate in Mitgliederbefragungen abgelehnt werden würden.

Ein vergleichbares RDG-Angebot hatte RMT im Dezember ausgeschlagen. Ihre Mitglieder legten vergangene Woche zweimal für 48 Stunden die Arbeit nieder. Am Dienstag und Mittwoch und abermals am Freitag und Sonnabend streikten 40.000 RMT-Mitglieder. Laut Berichten des Guardian vom Sonnabend fuhren an diesen Tagen nur vier von fünf Zügen. In Schottland wurde Scots Rail die gesamte Woche bis Sonntag bestreikt. Ebenfalls am Sonntag streikten außerdem die Mitarbeiter der Regionalbahn Chiltern Railways.

Damit endete eine vierwöchige Streikwelle, während der es täglich Arbeitsniederlegungen bei Eisenbahnen gab. Zwar fuhren in der vergangenen Woche rund 20 Prozent der Züge, der Guardian schrieb aber am Sonnabend, dass in Schottland, Wales und den ländlichen Regionen Englands so gut wie gar keine Züge verkehrten. Laut der Infrastrukturgesellschaft Network Rail kosteten die Arbeitskämpfe das Unternehmen bereits 400 Millionen Pfund.

Transport-Staatssekretär Mark Harper unterstrich vergangenen Dienstag gegenüber BBC Radio Four erneut, dass Bahngesellschaften keine Lohnerhöhungen ohne Zustimmung des Ministeriums abschließen könnten. Sunak hatte in der Vergangenheit immer wieder erklärt, keine Lohnerhöhungen im zweistelligen Prozentbereich zu akzeptieren.

Die Gewerkschaft TSSA informierte daher am 3. Januar mehrere Eisenbahnunternehmen, dass weitere Arbeitsniederlegungen organisiert würden. »Mitgliederbefragungen sollen das Streikmandat ausweiten und die Arbeitskämpfe maximieren«, schrieb Generalsekretär Frank Ward in einer Mitteilung.

Die Gespräche an diesem Montag zwischen Eisenbahnminister Merriman, den Bahngesellschaften und den Gewerkschaften sind die ersten seit 25 Tagen. RMT-Chef Mick Lynch äußerte sich im Interview mit dem Mirror am Sonnabend dazu kämpferisch: »Wenn sich die Regierung nicht bewegt, könnten wir noch in einem Jahr im Streik sein.« RMT und ASLEF besitzen Streikmandate bis Mai. Die Streiks im öffentlichen Verkehr sind trotz Pause der Eisenbahner nicht zu Ende. Ab Dienstag streiken Busfahrer in London.