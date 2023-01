»Die Schläge erfolgten völlig ungerechtfertigt«

Paul Zinken/dpa Überwachungskameras erzählen nicht selten eine andere Geschichte als Polizeibeamte

Die Polizeigewalt im Fall der Schläge gegen Liam Conway wird den hessischen Landtag beschäftigen, da nun nach mehr als zwei Jahren rekonstruierte Polizeiüberwachungsvideos die daran beteiligten Beamten belasten. Was weiß man nun über das Geschehen am Abend des 8. September 2020 vor der Wache in Idstein?

Zunächst: Obgleich mir von Beginn an zugesagt worden war, dass diese polizeilichen Aufnahmen nach dem Vorfall vor der Wache nicht gelöscht werden, geschah dies. Wir sind froh, dass sie aufwendig und kostspielig wiederhergestellt werden konnten. Mein Mandant wird damit in jeder Hinsicht ins Recht gesetzt. Die Videos belegen, dass er keineswegs rechtlich angreifbar Ursachen für die Schläge gesetzt hat, so wie von der Polizei aktenkundig als deren Erinnerung vermerkt. Sie zeigen vielmehr: Mein Mandant Liam Conway verschaffte sich weder, wie behauptet, illegitim Zugang zur Wache, noch schubste er einen Polizisten oder entfachte eine hitzige Diskussion. Auch die erhobene Anschuldigung, beim Gerangel am Boden vor der Wache habe er einem Polizisten das Pfefferspray entwenden wollen, stellt sich als unwahr heraus.

Was geschah denn bei diesem »Gerangel«?

Es erfolgten zwei Schläge – einer mit dem Handballen, der andere mit der Faust – gegen den am Boden Liegenden, völlig ungerechtfertigt. Es handelte sich nicht nur um einen Schlag, wie von Beamten kolportiert. All jene in der Akte verschriftlichten Schutzbehauptungen der Polizei, in der Annahme, die Videoaufnahmen blieben verschwunden, sind also aus der Luft gegriffen. Was die Aufnahmen zeigen, will keiner der Polizisten gesehen haben. Dabei hatten neun Beamte die Aufnahmen des Geschehens am Tag nach der Tat in Idstein angeschaut, noch bevor diese vom System automatisch gelöscht wurden; sieben äußerten sinngemäß, nicht genau hingeschaut zu haben oder durch andere Dienste abgelenkt gewesen zu sein. Wenn also sieben von neun Polizisten vorgeben, Erinnerungslücken zu haben, muss das Konsequenzen haben.

Wie ist der aktuelle Stand?

Das Verfahren mit dem Vorwurf des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ist ausgesetzt. Im November 2022 erhielt ich die frappierende Nachricht, dass die Verfahren gegen drei der an der Schlägerei beteiligten Beamten eingestellt wurden; nur gegen einen nicht. Aus meiner Sicht ist aber die Anklageerhebung der Staatsanwaltschaft geboten: Weshalb gibt es keine Zurechnung der Mittäterschaft oder jedenfalls der Beihilfe, wenn sich vier Täter an einer meinem Mandanten zugefügten Verletzungstat beteiligten?

Wie werten Sie die Aussage des Präsidenten des Polizeipräsidiums Westhessen, Felix Paschek, die Polizei sei »zur Anwendung von körperlicher Gewalt berechtigt«? Und: Solche Situationen sähen nie schön aus, auch »wenn sie rechtmäßig und unvermeidlich« seien?

Da stellt sich die Frage: Wer bewacht die Wächter? Es darf nicht sein, dass Korpsgeist herrscht, und Polizisten andere Polizisten schützen, wenn sie Straftaten begehen. Es muss Kon­trollinstanzen geben. Auch Polizisten müssen für ihre Taten haften.

Hessens Innenminister Peter Beuth wird Fragen beantworten müssen. Welche Konsequenzen fordern Sie?

Wir brauchen stärkere Überwachung und Dokumentation, um die Selbstreinigungskräfte der Polizei zu aktivieren. Mein Mandant hat schlimme Verletzungen im Gesicht davongetragen. Sein Ruf als Unternehmer, der Jugend-, Behinderten- und Seniorensport anbietet, wurde gefährdet. Justitia muss Anwendungsgleichheit vor dem Gesetz garantieren, deshalb hat sie symbolhaft die Binde vor den Augen. Auch bei Fehlverhalten von Polizisten müssen disziplinarische Maßnahmen durchgeführt werden. Das Strafrecht muss angewendet werden. Die Politik muss Bewusstsein dafür entwickeln, dass genau das den Rechtsstaat auszeichnet. Wenn es um Ermittlungen gegen Polizeibeamte geht, könnte man die Kontrolle in unabhängige Hände legen. Betroffenen von Polizeigewalt muss man mehr Glauben schenken, sie müssen auch Schmerzensgeld erhalten. Vor Gericht muss hinterfragt werden, wenn mehrere Polizisten, überraschend ähnlich formuliert, das Gleiche sagen. Dahinter könnten Absprachen vermutet werden.