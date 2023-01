USA: Sechsjähriger schießt auf Lehrerin

Washington. Ein sechs Jahre alter Junge hat in den USA während des Unterrichts in einem Klassenzimmer auf seine Grundschullehrerin geschossen und sie dabei lebensgefährlich verletzt. Es habe sich nicht um einen versehentlichen Schuss gehandelt, sagte der örtliche Polizeichef auf einer Pressekonferenz am Freitag (Ortszeit). Der Schüler sei festgenommen worden. Weitere Menschen wurden bei dem Vorfall in der Küstenstadt Newport News im Bundesstaat Virginia im Osten der USA nicht verletzt. In den Vereinigten Staaten gibt es immer wieder Schießereien an Schulen. Im vergangenen Mai hatte ein 18jähriger im Bundesstaat Texas 19 Kinder und zwei Lehrerinnen getötet. (dpa/jW)