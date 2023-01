US-Repräsentantenhaus: McCarthy gewählt

Washington. Der Republikaner Kevin McCarthy ist nach einem parteiinternen Machtkampf der neue Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses. Der 57jährige wurde in der Nacht zu Sonnabend (Ortszeit) im 15. Wahlgang auf den Posten gewählt, nachdem ihm diverse Parteikollegen in den vorherigen Durchgängen die Gefolgschaft verweigert hatten und er die nötige Mehrheit deshalb immer wieder verfehlt hatte. McCarthy ist nun die neue Nummer drei der staatlichen Rangfolge nach dem US-Präsidenten und dessen Vize und folgt in dem Amt auf die Demokratin Nancy Pelosi. Das Repräsentantenhaus hätte bereits am Dienstag einen neuen Vorsitzenden bestimmen sollen. McCarthys Gegner kommen sämtlich aus dem Trump-Lager, was bemerkenswert ist, da der abgewählte Präsident ihn unterstützt. Die parteiinterne Rebellion hatte das Repräsentantenhaus über Tage gelähmt. (dpa/jW)