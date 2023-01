»Das war unsere Straße«

Carsten Thesing/imago Mit Männern reden: »Statt XX seid ihr XY, bitte macht was draus!«

Für Christiane Rösinger geht es oft um Liebe. Die Art, wie sie dieses Thema seiner romantischen Aufgeblasenheit beraubt und es dafür einem scharfen Blick beständiger Ernüchterung unterzieht, ist dabei aber so einzigartig, dass ihre Zeilen schon von weitem schillern. Stellvertretend für die gnadenlose Vivisektion dieses selten blöden, zumindest aber durchweg verblödenden Gefühls steht der Song »Liebe wird oft überbewertet«, der 1996 auf dem vierten Album der Lassie Singers »Hotel Hotel« erschien. Die fazithaft gewählte Titelzeile formuliert gewissermaßen die Grundwahrheit aller Christiane-Rösinger-haften Liebeslyrik und beschreibt sie nüchtern als quantitativen Irrtum. »Liebe ist nicht so wichtig, wie man denkt«, geht es dann weiter, gefolgt von einer fast unvermutet optimistischen Wendung: »Liebe ist nur ein Teilaspekt des Lebens / Und die anderen Teile sind auch nicht schlecht.«

Christiane Rösinger ist eine Meisterin der einfachen Worte. Die Lassie Singers gründeten sich 1986 in Kreuzberg, ihre erste Platte erschien 1991 und hieß »Die Lassie Singers helfen Dir«. Der Text zu »Mein Freund hat mit mir Schluss gemacht« aus diesem Album bildet dann auch den Auftakt zum Band »Was jetzt kommt«, in dem der Ventil-Verlag ausgewählte Songtexte von Rösinger versammelt – zuerst aus den glorreichen Jahren der Lassie Singers, dann ab 1999 mit der Band Britta und ab »Songs of L. and Hate« von 2010 auch solo. Der Freund kommt dabei allerdings nie gut weg. Sei es schon vor der ersten Begegnung als »zukünftiger Exfreund« oder eben nach der befreienden Trennung: »Mein Exfreund ist bei Licht betrachtet / Wirklich ganz schön dumm.« Männliche Mitmenschen generell sind ein großes Rätsel, wenn auch als Spezies noch nicht komplett aufgegeben: »Statt XX seid ihr XY / Bitte macht was draus!«

Das private wird dabei über die treffende Alltagsbeobachtung hinweg auf eine gesamtgesellschaftliche Befindlichkeit hin hochgerechnet, die – hier blättern wir kurz ins Glossar am Ende des Buchs – zur schlimmsten und verachtenswertesten aller Vokabeln in Rösingers Universum führt: dem Pärchen: »Das Pärchen ist die niedrigste aller Lebensformen und steht deshalb in der Artentabelle nur kurz vor der Amöbe und dem Pantoffeltierchen«, heißt es da. Es ist gewissermaßen das zum Dauerärgernis geronnene Sinnbild des falschen Lebens, zumindest emotional gesprochen, und der Song »Die Pärchenlüge« verleiht diesem Umstand unverhohlen Ausdruck: »Das Leben ist schon hart genug«, geht es los – und dann auch noch das: »Pärchen stinken, Pärchen lügen, Pärchen winken und fahr’n nach Rügen«. Am Ende steht die wohl vergebliche Forderung: »Alle Pärchen müssen sterben«.

Die Pärchenlüge ist die Kristallisationsform vieler anderer Lügen, der sich das denkende Individuum in der Neuzeit ausgesetzt sieht. Den depressiven Tag und die Neue Bitterkeit überformt eine menschliche wie politische Desillusion, vor der nur Bars, Klubs und Bett eine temporäre Zuflucht bieten. Vor der tristen Poesie der Einsamkeit retten nur die weibliche Solidarität und manches, das so klein ist, dass man es kaum bemerkt: die kleine Notiz, die kleine Formulierung. Dass die kleine Wahrheit viele ganz große Wahrheiten beinhalten kann, ist eines der großen Paradoxe der lyrischen Textform und eines der Geheimnisse der glitzernden Miniaturen von Christiane Rösinger. Mit Blick auf Kafkas oft spleeniges Herunterbrechen der Wahrnehmung auf ihre kleinste Einheit plädierten schon Deleuze/Guattari für eine »kleine Literatur«, wie sie dieser Gedichtband in Rösingers Songtexten findet.

»Das Allernormalste kann so abgründig sein«, fasst »Entrez la nature« den Blick fürs offenkundige und daher meist übersehene Detail zusammen. Rösinger sucht schonungslos ehrlich nach den individuellen Spuren und Narben der Selbstausgrenzung. »Geheime Gesellschaft« vom Album »Stadt, Land, Verbrechen« (1994) formuliert den Fallout sozialer wie intellektueller Vereinzelung als zeitlose Hymne für alle unverbesserlichen Melancholiker: »Was dir bleibt, ist allein / Das Glück, traurig zu sein / Saturnkind komm zu uns in die / Geheime Gesellschaft / Der melancholischen Kompanie.« Umgekehrt steht der trüben Introspektion eines der schönsten Liebeslieder gegenüber, das wohl jemals für Berlin verfasst wurde und in schlichten Versen nicht zuletzt dessen unvergleichlicher Gastronomie huldigt: »Wenn die Ökoeltern sich zum Brunchen treffen / Und die Arschlochkinder durch die Cafés kläffen / Wenn der Service hinkt und’s nach Babykotze stinkt / Ja, dann sind wir wieder in Berlin.«

Dem ist wenig hinzuzufügen, außer vielleicht das: Das Kreuzberger Lebensgefühl der späten achtziger und frühen neunziger Jahre, mitsamt vorangestellter Flucht aus west- (in Rösingers Fall süd-)deutscher Dörflichkeit, ist inmitten des Berliner Hauptstadtbooms vom Verschwinden bedroht. »Wohin mit uns«, fragt der gleichnamige Text: »Das war doch unsere Straße / das war doch unsere Stadt / Nun sind wir überflüssig / Und man schafft uns ab«. Die Waffen der einzelnen Künstlerin zielen bei aller Mikroskopik über die persönliche Erfahrung hinaus aufs große Ganze, selbst wenn am Ende ein großes Fragezeichen steht: »Du sagst, man muss sich wehren / Doch wie soll das gehen? / Gegen den Markt, gegen das Geld / Gegen das System?« Vielleicht ja mit brillanten Zeilen wie diesen, die allzeit anachronistisch 35 Jahre Berliner Zeitgeschichte umspannen.