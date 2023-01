picture alliance/ullstein bild Französische Soldaten überwachen den Abtransport von Steinkohle von der Zeche Westerholt in Gelsenkirchen (Anfang 1923)

Deutschland muss den Europäern nach dem Ersten Weltkrieg unheimlich vorgekommen sein. Das Abtreten von Standorten in Oberschlesien, Elsass-Lothringen und an der Saar hatte die deutsche Schwerindustrie – vor dem Krieg bereits die zweitstärkste der Welt – vorübergehend gebremst. Doch schon Ende 1922 produzierte sie wieder soviel Stahl wie 1913, während das in Trümmern liegende und hochverschuldete Frankreich darbte. Der angebliche Kriegsverlierer drückte sich derweil um die Reparationen herum.

In dieser bedrängten Lage beging die französische Führung einen folgenreichen Fehler: Sie ließ am 11. Januar 1923 sechs Divisionen unter Beteiligung der Belgier und Billigung der Italiener ins Ruhrgebiet einrücken. Der Dirigent der ganzen Aktion, Ministerpräsident und Außenminister Raymond Poincaré, erklärte in der Pariser Abgeordnetenkammer: »Wir holen Kohle, das ist alles.«

»Das ist alles« bedeutet: Die politischen Rheinpläne, die schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten in gehobenen Pariser Kreisen heiß diskutiert wurden, waren für diesen Einmarsch nicht ausschlaggebend. Marschall Philippe Pétain hatte vorgeschlagen, links des Rheins einen autonomen »État tampon« (Pufferstaat) einzurichten. Allein, 1923 war das für Frankreich gerade keine Option, Deutschland sollte (vorerst) nicht zerfallen, sondern liefern. Die von Poincaré proklamierte Politik des »produktiven Pfänders« (gage productif) – also der Ausbeutung der deutschen Wirtschaft so lange, bis genügend Reparationen fließen – verband sich allerdings mit Sicherheitsinteressen. Frankreich wollte wachsen, um nicht wehrlos zu sein.

Passiver Widerstand

Der wirtschaftsfreundliche parteiunabhängige Reichskanzler Wilhelm Cuno, der einem Minderheitskabinett vorstand, reagierte militant auf die Okkupation. Er forderte die Bewohner des Ruhrgebiets zum passiven Widerstand auf und erteilte die »Anweisung, Anordnungen der besetzenden Mächte keinerlei Folge zu geben«. Alle, die streikten, wurden vom deutschen Staat alimentiert.

Das Kalkül ging auf: Die Schwerindustrie an der Ruhr erzeugte über ein halbes Jahr lang fast nichts mehr. Doch zurückziehen konnten sich die Franzosen schon aus innenpolitischen Gründen nicht sofort. Poincaré war lange genug von den rechten Blättern Untätigkeit vorgeworfen worden. Es musste also ein erneuter Stellungskrieg beginnen, nicht so blutig wie der von Verdun, aber wenigstens ebenso verbissen. Den Franzosen gelang es unter erheblichen Mühen und gegen den erbitterten Widerstand der Deutschen, Gruben, Hütten und Bahnlinien mit eigenen Leuten zu besetzen. Die Inflation forderte währenddessen immer größere Opfer. Nach einem Generalstreik trat der Kanzler im August 1923 zurück.

»Schlagt Poincaré an der Ruhr und Cuno an der Spree«, war die kommunistische Devise, die auch von den französischen Genossen, in geringerem Maße auch von der Sowjetunion unterstützt wurde, die zu erkennen gab, dass sie in einen eventuellen Krieg zwischen Frankreich und Deutschland nicht einzugreifen gedenke.

Von einem Revisionskrieg träumte Adolf Hitler, der sich angesichts der sich häufenden Sabotageakte im Ruhrgebiet in eine Herostratenphantasie hineinsteigerte. Am 21. August 1923 erklärte er in einem Vortrag: »Das Ruhrgebiet hätte das deutsche Moskau werden müssen! (…) Ofen um Ofen, Brücke um Brücke gesprengt! Deutschland erwacht! Frankreichs Armee hätte sich nicht in das Grauen eines solchen Weltuntergangs peitschen lassen!«

Öfen wurden zwar nicht gesprengt, aber doch manches andere, und die noch junge nationalsozialistische Bewegung erkor ihren ersten Märtyrer: Albert Leo Schlageter. Schlageter, Mitglied mehrerer faschistischer Freikorps, verübte – gedeckt und gefördert von Polizei und Industrie – zahlreiche Sprengstoffanschläge und Fememorde. Im Mai 1923 wurde er dafür von der französischen Militärjustiz zum Tode verurteilt und hingerichtet.

Auch andere nutzten die Gunst der Stunde. Schon seit 1919 rannten im Rheinland einige, von den Besatzern unterstützt, gegen Preußen an. Ironischerweise fand der erste wirklich ernstzunehmende antinationale Aufstand – am 21. Oktober 1923, angeführt von dem Aachener Fabrikanten Leo Deckers – aber nicht unter französischer, sondern unter belgischer Regie statt.

Paul Hymans, mehrfacher belgischer Außenminister, unterstellte in seinen Memoiren den Franzosen, eine Vasallenprovinz im Sinn gehabt zu haben. Den Belgiern sei es hingegen um »eine entmilitarisierte Rheingegend« gegangen, »in der sich ein autonomer Staat konstituieren ließe, der zwar dem Deutschen Reich angegliedert bliebe, aber sich selbst regierte«.

Separatstaatspläne

Auch wenn sie, gedeckt von den Belgiern, mehrere Rathäuser einnahmen, waren die Freistaatler doch eine ausgehungerte, unorganisierte Truppe. Plünderungen gab es viele, auch einige Übergriffe, sogar Tote. Die Antwort der aus dem ansässigen Kleinbürgertum rekrutierten »Heimwehr« fiel weitaus grausamer aus, ihre niemals bestraften Lynch- und Meuchelmorde gaben einen Vorgeschmack auf das, was kommen sollte.

Nachdem die Belgier den Vorstoß gewagt hatten, gerieten die Franzosen unter Zugzwang. Fünf Tage nach dem Aufstand von Aachen am 21. Oktober legte der Hochkommissar fürs Rheinland, Paul Tirard, die politische Macht in die Hände der Separatisten; Ministerpräsident sollte Josef Friedrich Matthes werden. Nicht nur unter ausländischem Druck ließen die Franzosen die Separatisten drei Wochen später fallen wie heiße Kartoffeln. Der Diplomat René Massigli erklärte: »Die Franzosen müssen sich schon entscheiden. Entweder sie wollen, dass die Deutschen zahlen, dann können sie schlecht die Entstehung von ›befreundeten‹ Republiken fördern, denen sie eine Vorzugsbehandlung angedeihen lassen müssten. Oder sie wünschen die Zerstückelung Deutschlands und können dann alle Hoffnung fahren lassen, jemals ausgezahlt zu werden.«

Mit Gustav Stresemanns Aufhebung des passiven Widerstands am 26. September 1923 rückte eine gedeihliche Lösung des Konflikts näher. Poincaré leitete vor seinem Sturz noch den nach dem US-amerikanischen Bankier Charles Gates Dawes benannten Plan in die Wege, der im September 1924 in Kraft trat, die Reparationen auf neue Weise regelte und die Währung stabilisierte. Die Ruhrbesetzung war beendet. Die Rechte machte aus einem ökonomischen Kräftemessen einen Sieg des »Deutschtums«. Die Frage stellt sich, ob die Alliierten Deutschlands Amoklauf hätten stoppen können. Denn egal, was sie taten, ob sie einrückten oder ausrückten, ob sie nahmen oder gaben, es kam alles auf dasselbe heraus. Das stählerne Monster war ein Selbstläufer: Jede Schwerindustrie ist eine Militärindustrie.