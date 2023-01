9,2 Prozent Inflation in Euro-Zone

Frankfurt am Main. Die Inflationsrate in der Euro-Zone ist zum Jahresende etwas gesunken. Im Dezember kletterten die Verbraucherpreise binnen Jahresfrist aber immer noch um 9,2 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in einer ersten Schätzung mitteilte. Im November hatte die Teuerungsrate bei 10,1 Prozent gelegen, im Oktober bei 10,6 Prozent. Die Inflation hat sich damit den zweiten Monat in Folge abgeschwächt. Trotz des erneuten Rückgangs ist sie aber immer noch mehr als viermal so hoch wie das mittelfristige Ziel der Europäischen Zentralbank von zwei Prozent. (Reuters/jW)