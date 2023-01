Ein dicker Leisetreter

David Zalubowski/AP Photo/dpa Natürliches Spielverständnis und überragendes Ballgefühl: Nikola Jokic

In den vergangenen drei Wochen überboten sich die Spitzenspieler der nordamerikanischen National Basketball Association (NBA) geradezu mit ihren Topleistungen. Donovan Mitchell von den Cleveland Cavaliers erzielte Anfang dieser Woche 71 Punkte gegen die Chicago Bulls. Wenig später markierte Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks im Spiel gegen die Washington Wizards 55 Punkte, während Luka Doncic von den Dallas Mavericks kurz vor dem Jahreswechsel noch nie dagewesene 60 Punkte, 21 Rebounds sowie zehn Vorlagen in einer Partie gelangen.

Anhand dieser Zahlen waren die 40 Punkte, 27 Rebounds und zehn Vorlagen von Nikola Jokic gegen die Charlotte Hornets wenige Tage vor Weihnachten fast schon wieder vergessen. Der Center der Denver Nuggets gehört ohnehin zu den eher leiseren unter den Stars der besten Basketballiga der Welt.

Dabei hätte der 27jährige Serbe allen Grund dazu, große Töne zu spucken. Denn immerhin gewann Jokic die vergangenen beiden Jahre in Folge die Auszeichnung des wertvollsten Spielers der NBA. Und auch in dieser Saison gehört der »Joker« mit im Schnitt über 25 Punkten, elf Rebounds sowie 9,5 Vorlagen bei einer Wurfquote von 61,5 Prozent zu den herausragenden Akteuren der Liga. Vor allem dank Jokic führen die Nuggets momentan die Tabelle der Western Conference an.

Mit einer Körpergröße von 2,11 Metern hat Jokic für einen Center in der NBA das Gardemaß. Dennoch wirkt er auf den ersten Blick nicht wie jemand, der als Profisportler sein Geld verdient. Von der Muskelmasse eines LeBron James oder von Antetokounmpos Athletik ist Jokic jedenfalls meilenweit entfernt. Ein Jugendtrainer bezeichnete ihn einst sogar als »fettleibig«.

Das ist er zwar definitiv nicht mehr, doch wie ein Modellathlet kommt Jokic weiterhin nicht daher. Wozu auch, bei seinem natürlichen Spielverständnis und überragenden Körper- und Ballgefühl, die ihn zu einem der wohl besten Assistgeber aller Zeiten machen. Jokic’ punktgenaue Pässe von einem Ende des Feldes zum anderen gehören zu den Highlights einer jeden NBA-Saison.

Bei Jokic ist eben nichts, wie es auf den ersten Blick scheint. Sieht man nur seine Größe, käme man nicht auf die Idee, wie elegant Jokic den Ball behandeln kann. Eine Fehleinschätzung wäre auch, seinen Körper untrainiert zu nennen. Tatsächlich gehört Jokic wohl zu den fittesten und am wenigsten verletzungsanfälligen Spielern der NBA. Nur selten verpasst er ein Spiel.

»Ich denke, das ist, was ich am meisten an Nikola respektiere: Er geht einfach da raus, gibt jeden Abend alles und nimmt sich nie frei«, sagte der Cheftrainer der Nuggets, Michael ­Malone, einmal über seinen Spieler. »Er wird einfach nicht müde und ist mental ziemlich tough«, so der Journalist und Nuggets-Experte Adam Mares in Kevin O’Connors NBA-Podcast »The Void«. Außerdem würde Jokic seinem Spiel in jeder Saison eine neue Facette hinzufügen, so Mares. Moderator O’Connor meinte sogar, die anderen Teams hätten einfach keine Antworten mehr, sobald Jokic den Ball in den Händen halte.

Der Österreicher Jakob Pöltl, Center in Diensten der San Antonio Spurs, sagte dem Portal Spox Ende 2021, gegen Jokic zu spielen, sei aktuell eine der schwersten Aufgaben, weil man sich als Defensive nur schwer auf ihn einstellen könne. Zu Beginn seiner NBA-Karriere war diese Entwicklung nicht unbedingt abzusehen. Jokic wurde von den Nuggets 2014 erst in der zweiten Runde des Drafts an Position 41 ausgewählt. Noch nie wurde ein Spieler, aus dem später ein »most valuable player« (MVP) werden sollte, an einer tieferen Stelle gezogen. Nur zum Vergleich: Steve Nash und Antetokounmpo, die zuvor am niedrigsten ausgewählten späteren MVPs, kamen jeweils auf Rang 15 zu ihren Teams.

Jokic galt früher eher als ein »Projekt« denn als großes Talent. Für die Nuggets hat sich die Wette auf ihn jedoch mehr als ausgezahlt. Das Team gehört mittlerweile zu den Titelanwärtern. Für eine Meisterschaft hat es bisher noch nicht gereicht. Mit Blick auf den unwahrscheinlichen Verlauf der Karriere von Jokic könnte der Titel aber nur noch eine Frage der Zeit sein.