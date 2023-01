Deutsche Post hat letzte Telegramme verschickt

Bonn. Die Deutsche Post verschickt seit dem Jahreswechsel keine Telegramme mehr. Am letzten Tag des vergangenen Jahres wurden 3.228 Stück versendet, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Die Zahl sei außergewöhnlich hoch gewesen. In den Vorjahren seien pro Monat nur zwischen 200 und 300 Telegramme in Auftrag gegeben worden. Die Nachfrage sei »immer mehr gesunken«. Zuletzt hätten fast nur noch Firmen und Verwaltungen auf die Technik zurückgegriffen, die in Zeiten der Smartphones als überholt gilt. Außerdem war der Dienst teuer – ein Telegramm mit maximal 160 Zeichen kostete zuletzt 12,57 Euro. 2008 hatte die Post bereits den Versand ins Ausland eingestellt. Verschickt wurden Telegramme seit etwa 170 Jahren. Lange waren sie für die schnelle Übermittlung von Botschaften auf dem Postweg unverzichtbar. Prägnant war der Stil: Die Sprache war extrem verkürzt, Personalpronomen oder Adjektive wurden häufig weggelassen. (dpa/jW)