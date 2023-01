Aufruf zum Protest für Agrarwende

Christoph Soeder/dpa Haben es satt: Traktorkolonne im Zentrum der Bundeshauptstadt (16.1.2021)

Das Agrarwende-Bündnis »Wir haben es satt!« rief am Mittwoch zur Teilnahme an einer Großdemonstration anlässlich der Internationalen Grünen Woche in Berlin auf:

Gutes Essen für alle – das fordern am 21. Januar viele tausend Bäuer*innen und Verbraucher*innen bei der »Wir haben es satt!«-Demonstration. Angeführt vom Traktorkonvoi ziehen die Demonstrant*innen dann mit starken Botschaften, Tierkostümen und Kochtöpfen in der Hand durch das Berliner Regierungsviertel. Dort treten sie ein für die Agrar- und Ernährungswende – und zwar sozial gerecht. (…) Nach einem Jahr im Amt muss Agrarminister Özdemir dringend an Tempo beim klima-, tier- und sozial gerechten Umbau der Landwirtschaft zulegen. Zentrale Themen der Demonstration sind die konsequente Bekämpfung der Klimakrise, die Sicherung der Artenvielfalt, die artgerechte Haltung von Tieren, der Stopp von Agro-Gentechnik und die Beendigung des globalen Hungers.

Die Initiative für die Aufklärung des Mordes an Burak Bektasş kritisierte am Mittwoch anlässlich der 9. Sitzung des Berliner Untersuchungsausschusses zur Brandanschlagsserie in Neukölln das Gremium:

Der Untersuchungsausschuss legt eine Missachtung der Betroffenen an den Tag, die inakzeptabel ist. Es gibt engagierte und in der Sache ­engagierte Abgeordnete und Abgeordnete, die öffentlich verkünden, sie hätten den Bericht der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus (MBR) vor deren Anhörung gar nicht gelesen, wie es der Fall des maßgeblichen CDU-Vertreters im ­Ausschuss war. (…) Wir können noch keine Strategie sehen, die etwas verändern möchte und das Potential dazu hat. Derzeit werden letztlich nur ­Tatsachen zusammengetragen, die in der Zivilgesellschaft seit ­Jahren bekannt sind. (…) Noch immer ­warten wir darauf, dass im Neukölln-Untersuchungsausschuss wirkliche Öffentlichkeit hergestellt wird. Die Betroffenen wurden vor dem ­Ausschuss weitgehend allein gelassen und mussten sich allein der teilweise unfreundlichen Atmosphäre, polemischen Kommentaren und ­irreführenden bis absurden Fragen stellen.

Wir, die unterzeichnenden Betroffenen und Initiativen, fordern den Präsidenten des Abgeordnetenhauses, den Ausschuss und seine Mitglieder daher nochmals auf, die räumlichen Bedingungen für eine echte Öffentlichkeit herzustellen. (…) Wir erwarten vom Untersuchungsausschuss Ergebnisse – bevor es wieder einmal zu spät ist.

Die hessische Linke-Fraktion hoffte am Mittwoch auf Konsequenzen für per Video der Polizeigewalt in Idstein überführte Beamte:

Wie im Falle von George Floyd habe laut FR-Bericht auch in diesem Fall ein Polizeibeamter im ­Nacken des Opfers gekniet, so dass das Opfer keine Luft bekommen habe. Dass die ­Polizeibeamten nach ihrer Tat das Opfer anzeigten, offenbar ­falsche ­Aussagen abstimmten und das ­wichtigste ­Beweismittel nicht sicherten, zeige erneut, wie ­gefährlich der Korpsgeist in der Polizei werden könne und wie dringend die Polizei in Hessen reformiert werden ­müsse. (…) Sollte das ­Innenministerium nicht in der Lage sein, die ­Vorwürfe eigeninitiativ rückhaltlos ­aufzuklären, müsse dieses im ­parlamentarischen Raum erfolgen.