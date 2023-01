Guaidó am Ende

Hintergrund: Zeiten ändern sich

Juan Guaidó befand sich schon länger auf einem absteigenden Ast. Der Weg zurück in die Bedeutungslosigkeit venezolanischer Oppositionskreise hat sich im vergangenen Jahr allerdings rasant beschleunigt. Bedeutend dafür sind auch Entwicklungen im Ausland, von denen Präsident Nicolás Maduro profitiert.

So der russische Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar 2022 und der in der Folge vom Westen losgetretene Wirtschaftskrieg gegen Moskau. Bereits am 5. März 2022 besuchten Vertreter Joseph Bidens US-Regierung Venezuela – das erste Mal seit mehr als 20 Jahren. Die damalige Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jennifer Psaki, bestätigte später, dass es dabei vor allem um die »Energiesicherheit« der USA gegangen sei. Infolge der westlichen Sanktionen gegen Russland schaut sich Washington nach alternativen Öllieferanten um. Venezuela verfügt über die größten bekannten Reserven auf der Welt, fördert allerdings nur einen Bruchteil. Grund dafür sind das US- sowie das EU-Sanktionsregime, die besonders auf die Ölindustrie des Landes zielen. Mittelfristig hofft Maduro auf ein vollständiges Ende der Zwangsmaßnahmen, was er zuletzt in einem Interview mit dem lateinamerikanischen Nachrichtensender Telesur zu Neujahr erneut deutlich machte. Dort wiederholte er seine Avancen gegenüber Washington.

Die USA wiederum ließen am Dienstag verlauten, sie begrüßten die Entscheidung der Rechtsopposition, die Übergangsregierung aufzulösen und Guaidó abzusetzen. Auch andere ehemals enge Verbündete des Oppositionellen haben ihre Position in den vergangenen Monaten revidiert. Dabei ist insbesondere Kolumbien zu nennen, das unter Iván Duque als Aufmarschgebiet für Putschbemühungen gegen die Regierung des Nachbarlandes gedient hatte. Seit Duques Nachfolger Gustavo Petro im August 2022 das kolumbianische Präsidentenamt übernommen hat, setzt Bogotá auf die Normalisierung der Beziehungen zu Caracas. Mit Brasilien ändert sich die Politik eines weiteren wichtigen Staates in Bezug auf Venezuela. Am Sonntag übernahm der Sozialdemokrat Luiz Inácio Lula da Silva das Präsidentenamt der größten Volkswirtschaft Südamerikas.

Die Bundesregierung hingegen reagiert bislang mit Ausflüchten auf die Nachfrage eines Journalisten zu Konsequenzen auf Guaidós Entmachtung für Berlin. Wie aus dem Protokoll der Bundespressekonferenz vom Montag hervorgeht, erklärte Christian Wagner – einer der Sprecher des Auswärtigen Amtes –, man habe »die Entscheidung der Nationalversammlung zur Kenntnis genommen«. Man erkenne jedoch »keine Regierungen, sondern nur Staaten an«. (fres)