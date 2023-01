Superhirn und Mr. Irrelevant

USA TODAY Sports/REUTERS Superhirn unter der Mütze: Kyle Shanahan (Santa Clara, 28.11.2021)

Kurz vor Ende der regulären Saison sind in der National Football League (NFL) nur wenige Teams besser drauf als die San Francisco 49ers. Der 37:34-Erfolg gegen die Las Vegas Raiders am vergangenen Sonntag war der bereits neunte Sieg in Folge. Mit einer Bilanz von zwölf Siegen zu vier Niederlagen belegen die Niners vor dem letzten Spieltag den zweiten Rang in ihrer Conference und sind frühzeitig für die Playoffs qualifiziert.

Dass das Team von Trainer Kyle Shanahan derart souverän durch die Spielzeit marschieren würde, war so nicht abzusehen. Denn ausgerechnet auf der Position des Quarterbacks, der wichtigsten im American Football, sah sich San Francisco von Beginn an vom Verletzungspech verfolgt.

Nach gerade einmal zwei Partien brach sich der junge Hoffnungsträger Trey Lance den Knöchel. Damit war die Saison des 22jährigen frühzeitig beendet. Als Ersatz sprang zunächst Jimmy Garoppolo ein, der die 49ers eigentlich verlassen wollte, da ihm mit Lance ein anderer Quarterback vor die Nase gesetzt worden war. Und das, obwohl Garoppolo das Team ins Conference-Finale und zwei Jahre zuvor in den Super Bowl geführt hatte.

Mit Garoppolo als Spielmacher lief es am Anfang nicht optimal – nach sieben Spielen stand der fünfmalige Gewinner des Super Bowls bei drei Siegen und vier Niederlagen. Nicht gerade das, was man sich von einem derart hochkarätig besetzten Team erhofft hatte. Doch dann starteten Garoppolo & Co. durch. Ende Oktober verstärkte zudem mit Christian McCaffrey einer der besten Running Backs der Liga den Kader. Der 26jährige kam von den Carolina Panthers in die Bay Area.

McCaffrey machte die Offensive noch explosiver, während die Defensive mal wieder zu den stärksten weit und breit gehörte. Eine Mischung, die San Francisco zu einem heißen Anwärter auf die Teilnahme am Super Bowl machte.

Die Abkühlung folgte jedoch auf dem Fuß: Im Spiel gegen die Miami Dolphins Anfang Dezember brach sich Garoppolo den selbigen. Damit war auch für den zweiten Quarterback der 49ers die Saison vorzeitig vorbei. »Das ist ziemlich niederschmetternd«, kommentierte Shanahan die Situation.

Für Garoppolo kam Brock Purdy in die Partie gegen die Dolphins, also der Ersatz des Ersatzes. Viel traute man Purdy offensichtlich nicht zu, denn die 49ers wählten den 23jährigen im vergangenen Draft an letzter Stelle. Eine große Karriere macht so jemand unter normalen Umständen nicht, auch wenn San Franciscos Manager John Lynch damals sagte, Purdy sei »wichtig für uns«.

»Mr. Irrelevant« wird der letzte Spieler im Draft genannt, also Herr Unbedeutend. Nicht gerade sehr schmeichelhaft. Purdy schien das alles jedoch nicht zu interessieren – er warf als erster Unbedeutender gegen die Dolphins einen Touchdown-Pass.

Mittlerweile hat das Team mit Purdy als Spielmacher vier von vier Duellen gewonnen. Obwohl viele Experten nach der Verletzung von Garoppolo bereits den Abgesang auf die 49ers angestimmt hatten, gehen diese jetzt als einer der Mitfavoriten in die Playoffs.

Dass Shanahans Team trotz des Ausfalls zweier Quarterbacks sportlich immer noch relevant ist, war eine der größten Trainerleistungen dieser Saison. Der 43jährige galt schon zuvor als Offensivguru, als ein Superhirn, das vermeintlich mit jedem X-beliebigem auf der Position des Ballverteilers Spiele gewinnen kann.

Seit 2017 ist Kyle Shanahan nun Chefcoach der 49ers. Auf sich aufmerksam machte der Sohn von Trainerlegende Mike Shanahan vor allem als Offensivkoordinator der Atlanta Falcons, als der bis dato solide Quarterback Matt Ryan 2016 plötzlich zum besten Spieler der Liga gewählt wurde und die Falcons mit einem überragenden Angriff in den Super Bowl einzogen.

Gelingt Shanahan auch mit Purdy als Quarterback ein Lauf in den Playoffs, wäre das wohl sein Meisterstück.