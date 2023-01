Noch ein Beauftragter für Antisemitismus

Naumburg. In Sachsen-Anhalt hat die Generalstaatsanwaltschaft nun einen eigenen Antisemitismusbeauftragten. Der 59jährige Jurist und Richter Thomas Kluger werde als zentraler justizinterner Ansprechpartner für Fragen zum jüdischen Leben und zu antisemitischen Straftaten sowie deren Einordnung zur Verfügung stehen, teilte das Justizministerium in Magdeburg am Donnerstag mit. Ermittlungsverfahren werde er selbst nicht führen. Seit 1994 ist Kluger Vorstandsmitglied des Magdeburger Ablegers der zionistischen Lobbyorganisation Deutsch-Israelische Gesellschaft. (dpa/jW)