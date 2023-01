Auschwitz-Überlebender Papirblat ist tot

Hamburg. Der 99jährige Überlebende der Schoah, Mordechai Papirblat, ist tot. Er starb am 27. Dezember, berichtete das Magazin Spiegel am Mittwoch vergangener Woche. Papirblat hatte jahrelang an deutschen Schulen über die Judenverfolgung unter den Nazis informiert und in der Tagebucherzählung »900 Tage in Auschwitz« über seine Erlebnisse im gleichnamigen Vernichtungslager berichtet. Er kam 1923 in Polen zur Welt und verbrachte Teile seiner Kindheit in Warschau. Später wurde seine Familie ins dortige Ghetto deportiert. Von dort gelang Papirblat die Flucht. Ab Juli 1942 war er schließlich in Auschwitz inhaftiert. Er lebte zuletzt in Israel. (jW)