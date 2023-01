Viele Ankünfte von Migranten in Florida

Miami. Mindestens 500 Migranten sind in den vergangenen Tagen in kleinen Booten an den Florida Keys angekommen, was die örtliche Polizeibehörde am Montag (Ortszeit) als »Krise« bezeichnete. Am Wochenende waren 300 Migranten im dünnbesiedelten Dry-Tortugas-Nationalpark eingetroffen. Der Park wurde geschlossen, damit Strafverfolgungsbehörden und medizinisches Personal die Gruppe untersuchen konnten, wie die US-Agentur AP meldete. (jW)