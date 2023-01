Polens Premier für Todesstrafe

Warschau. Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki verteidigt die Anwendung der Todesstrafe. Am späten Montag sagte er laut der Agentur AP während einer öffentlichen Fragestunde mit Facebook-Nutzern, dass seiner Meinung nach Hinrichtungen »für schwerste Verbrechen zulässig« seien. In der EU ist die Todesstrafe in allen 27 Mitgliedstaaten abgeschafft. (jW)