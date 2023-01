Biden dementiert Atomkriegsübungen

Washington. Die Vereinigten Staaten beabsichtigen nicht, gemeinsam mit den Streitkräften Südkoreas bei bevorstehenden Manövern den Einsatz von Nuklearwaffen zu üben. Das erklärte US-Präsident Joseph Biden am Montag (Ortszeit) laut der Agentur AP in Washington. Damit dementierte er entsprechende Angaben von Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol in einem am gleichen Tag in der Zeitschrift Chosun Ilbo veröffentlichten Interview. Gleichzeitig teilte laut AFP ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats des Weißen Hauses am Dienstag mit, dass die USA und Südkorea »eine koordinierte und konkrete Reaktion« auch für den Fall des Einsatzes von Nuklearwaffen durch Nordkorea vorbereiteten. (jW)