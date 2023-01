Geiseln nach Monaten im Kongo befreit

Kinshasa. Rund 100 entführte Zivilisten sind in der Demokratischen Republik (DR) Kongo aus der Gewalt der Rebellengruppe Alliierte Demokratische Kräfte (ADF) befreit worden. Das meldete der Fernsehsender Africanews am Montag abend. In einer gemeinsamen Operation des kongolesischen und ugandischen Militärs konnten die Menschen, die sich mehrere Monate in der Gewalt der islamistischen ADF befanden, befreit werden. (jW)